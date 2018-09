Renzi | Di Maio non lucido | procedure Csm definite da Costituzione

Csm - David Ermini eletto vicepresidente/ Ultime notizie M5s - Bonafede e Di Maio all'attacco : replica di Renzi : David Ermini eletto vicepresidente del Csm. Ultime notizie, esponente Pd eletto al terzo scrutinio. Luigi Di Maio: "Sistema è vivo e lotta contro di noi"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Csm : Di Maio attacca Ermini - "Deputato Renzianissimo" : Duro attacco di M5s al neo vicepresidente del Csm, David Ermini: "Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd - afferma Di Maio - è appena stato eletto presidente di fatto del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo hanno votato magistrati di ruolo e membri espressi dal Parlamento. Ma dov'è l'indipendenza? E avevano pure il coraggio di accusare noi per Foa che non ha mai militato in nessun partito. ...

Csm - David Ermini è il nuovo vicepresidente. Di Maio : “È Renzianissimo - dov’è l’indipendenza? : David Ermini è stato eletto il plenum di Palazzo dei Marescialli, presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Di Maio: "Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd è appena stato eletto presidente di fatto del Csm. Lo hanno votato magistrati di ruolo e i membri espressi dal Parlamento. Ma dov'è l'indipendenza? È incredibile".Continua a leggere

Di Maio parole di fuoco contro Renzi : “Assassino politico - altro che statista” : Un Di Maio di fuoco contro il Jobs Act e chi lo ha fatto; Matteo Renzi “Sia dannato il giorno in cui venne fatto il jobs act. Chi lo ha fatto non deve essere chiamato statista ma assassino politico”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, al termine dell’incontro all’Ilva di Genova Cornigliano per la verifica e l’aggiornamento dell’Accordo di programma. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico si riferisce alla riforma degli ...

Renzi attacca Conte - Di Maio e Salvini : 'La fede non si strumentalizza' : Matteo Renzi non ama il governo Conte: non potrebbe essere altrimenti, considerato che seppur al timone c'è un docente universitario "di garanzia", a muovere le fila per realizzare il programma condiviso da Lega e Movimento Cinque Stelle, due avversari politici di un Pd che arranca, pare che ci siano i leader dei due partiti. L'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd nelle ultime ore ha sferrato un attacco piuttosto deciso nei ...

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino -scrive Di Maio ai parlamentari M5S- perché in un audio via whatsapp ha detto a due giornalisti quello che avevamo già detto pubblicamente in questi giorni e cioè che il sistema dei mandarini di stato ci rema contro”. “Molti giornalisti si stanno scandalizzando per il fatto che Rocco lo abbia detto in un audio privato a due giornalisti ...