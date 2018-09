Registro elettronico | compilazione | la normativa cosa prevede?

scuolainforma

: #Registroelettronico, compilazione: la normativa cosa prevede? - scuolainforma : #Registroelettronico, compilazione: la normativa cosa prevede? - spezia_stefano : RT @orizzontescuola: Registro elettronico, scuola deve fornire attrezzature e deve essere compilato in tempo reale - m_rodegheri : Registro elettronico, il Ds deve garantire la linea Wi-Fi e la sua fruibilità -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Qual è lasul? E’ contenuta nel decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012, all’art. 7 commi 27 e 31.che il Miur “predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie” e che “a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato”. Ilè un atto pubblico Essendo un atto pubblico, ladelnon è facoltativa. Il docente che non osserva la, è soggetto alle sanzioni penali previste dall’art. 476 ...