Reggio Calabria | presentata stamani la XVI Stagione Teatrale di Cittanova e della Piana

Reggio Calabria : AXA e Banca Monte dei Paschi insieme per parlare di prevenzione - salute e corretta alimentazione : Il progressivo incremento della durata della vita nei paesi avanzati fa della longevità un rischio e, al tempo stesso, un’opportunità dei nostri tempi. Vivere di più significa anche vivere meglio, con nuove risposte alle esigenze di salute e benessere nel tempo, in termini di offerta ma anche e soprattutto di prevenzione dei rischi quale elemento chiave per assicurare una vita lunga e in salute. Questo il tema al centro dell’evento dedicato al ...

Incredibile Reggina : squadra costretta a scappare da Reggio Calabria : col Monopoli si giocherà in campo neutro - ecco i motivi : L’ennesimo pasticcio sullo stadio Granillo di Reggio Calabria porta la Reggina, per la prima volta nella storia per lo stadio non agibile, a scappare dalla città dello Stretto (si giocherà a Vibo Valentia) per giocare il match contro il Monopoli, valevole per quarta giornata del campionato di Serie C. Già la scorsa partita giocata in casa contro il Bisceglie aveva portato polemiche e disagi per i tifosi e squadra, anche se in quel ...

Reggio Calabria : al via la 3° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia : Dall’1 al 7 di ottobre 2018, Associazione Italiana Dislessia organizza la 3° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza a livello europeo, con la European Dyslexia Awareness Week. L’iniziativa, dopo il successo delle scorse edizioni, prevede un ricco programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio Nazionale, che vedrà impegnati oltre 1.000 volontari AID, in collaborazione con 300 ...

Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico – Roma - Milano e Reggio Calabria ospitano la XII edizione dell’evento : Venerdì 28 settembre la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico a Roma, Milano e Reggio Calabria Saranno Roma, Milano (Fiera) e Reggio Calabria a ospitare, venerdì 28 settembre, la Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico. Giunta alla XII edizione, l’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di partner come Inail, Fondazione Terzo Pilastro InterNazionale, Eni, Gruppo Mediobanca, Toyota e Rai, ha l’obiettivo di ...

Reggio Calabria e Messina senza aliscafi - il Governo Conte avrebbe dimenticato il bando : Messina e Reggio Calabria sono vicine, ma lontanissime. La società Liberty Lines ha comunicato che, a partire dal primo ottobre, sospenderà il proprio servizio di collegamenti veloci. Non si tratta di una casualità, tenuto conto che era noto che il prossimo 30 settembre sarebbe scaduto il bando che, in questi anni, ha assicurato quello che è l'unico servizio di trasporto pedonale esistente tra i centri storici delle due città dello Stretto. La ...

Terremoto Reggio Calabria - inizia uno sciame sismico nella Costa Viola? Sei scosse nelle ultime ore al largo di Palmi [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Basket - Carlo Recalcati dice addio alla panchina : dall’esplosione di Reggio Calabria ai successi in Nazionale - grazie Charlie : Carlo Recalcati detto “Charlie” ha deciso di dire basta con la panchina, non allenerà più al termine di una carriera sontuosa Carlo Recalcati, per tutti gli amanti del Basket “Charlie”, ha deciso di dire basta con la panchina. Il coach non allenerà più, al termine di una gloriosa carriera che lo ha portato sino alla panchina della Nazionale italiana, passando per Siena, Varese e sopratutto Reggio Calabria dove è ...

Quattro voli ambulanza dell’Aeronautica Militare in meno di 24 ore : salvataggi da Reggio Calabria - Cagliari - Bari e Lamezia : Si è appena conclusa l’ultima missione di volo di un velivolo da trasporto dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Cagliari a Verona una bimba di appena due mesi affetta da una grave patologia. Si tratta del quarto volo ambulanza di oggi assicurato da un Falcon 50 del 31° Stormo che ha operato senza sosta e che ha toccato ben otto aeroporti italiani in un solo giorno. La prima missione di volo si è svolta nel cuore della notte, poco ...

Reggio Calabria - 18 arresti per associazione mafiosa : Un vero e proprio terremoto giudiziario si sta abbattendo in queste ore su Reggio Calabria. Questa mattina all'alba infatti sono state eseguite 18 ordinanze di custodia cautelare per altrettante persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e truffa aggravata. Tra gli arrestati c'è anche il sindaco di Delianuova, comune aspromontano della provincia di Reggio Calabria, Francesco Rossi. Il sodalizio criminale avrebbe ...

Stroncata cosca della 'ndrangheta a Reggio Calabria : Roma, 24 set., askanews, - Il sindaco di Delianuova, paese di poco più di 3.000 abitanti in provincia di Reggio Calabria, faceva parte della 'ndrangheta. Ne sono convinti gli inquirenti della ...

Reggio Calabria - omicidio allevatore : arrestate 3 persone/ Ultime notizie - un bimbo rimase ferito nell'agguato : Reggio Calabria, omicidio allevatore: arrestate 3 persone. Ultime notizie, un bimbo di 10 anni di origini bulgare, rimase ferito nell'agguato: era amico della vittima(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:31:00 GMT)

Reggio Calabria - all’Università “Mediterranea” il convegno SICA “Il ruolo della Chimica Agraria per la gestione sostenibile delle risorse agrarie e forestali” : I docenti dell’area di Chimica Agraria del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizzano il XXXVI convegno Nazionale della Società Italiana di Chimica Agraria (SICA) dal titolo “Il ruolo della Chimica Agraria per la gestione sostenibile delle risorse agrarie e forestali”. L’evento si terrà presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio ...

Reggio Calabria - il sindaco Falcomatà e altre 52 persone indagate : “Non controllavano il funzionamento dei depuratori” : C’è anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, tra i 53 indagati dalla procura della Repubblica nell’ambito dell’inchiesta battezzata “Mala Depurazione”, che stamattina ha portato al sequestro di 14 depuratori di acque reflue comunali nel comprensorio della provincia reggina. Oltre a Reggio, i comuni interessati dal sequestro sono quelli di Villa San Giovanni, Scilla, Bagnara Calabra, Motta San Giovanni, Marina di San Lorenzo e ...

