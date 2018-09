Reddito di cittadinanza | comunicato stampa ufficiale INPS - Informazione Fiscale

Blitz grillino sul Reddito di cittadinanza : proposta col bollino Inps : Il Movimento Cinque Stelle tenta il Blitz sul reddito di cittadinanza. I grillini, in pratica, avrebbero lavorato su due tavoli, uno ufficiale, con il ministero dell'Economia, e un altro...

Reddito di cittadinanza e decreto sicurezza : le critiche della Cei : Reddito di cittadinanza e decreto sicurezza sono due punti fermi del programma di governo ma proprio entrambi sono al centro di critiche mosse dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei ...

Manovra - Conte : “Reddito di cittadinanza è capitolo importante per realizzare giustizia sociale” : “Nel mio intervento all’Onu in generale ho espresso quella che è una direzione fondamentale, anche di politica, di questo governo che presiedo: cioè l’attenzione alla giustizia sociale, a rendere condizioni di vita ai cittadini, ad assicurare loro una piena dignità. Quindi, in questa prospettiva, un passaggio importante, un capitolo importante, è il reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...

Manovra - INPS smentisce bollinatura Reddito di cittadinanza : ...si legge in una nota nella quale di sottolinea inoltre che "non ci sarà alcuna consegna della proposta da parte del Presidente dell'INPS alla squadra del Movimento 5 Stelle al Ministero dell'Economia"...

MANOVRA/ Flat tax - Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni tornano nel cassetto : Si avvicina la presentazione della Legge di bilancio, ma Flat tax, reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni rischiano di restare in un cassetto. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:12:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniIL CASO/ La “fabbrica” di ricchezza per generare ripresa, di M. Artibani

Manovra : taglio a detrazioni spese mediche e mutui per finanziare Reddito di cittadinanza e flat tax : 27 settembre 2018 - Mentre proseguono le schermaglie fra gli azionisti della maggioranza ed il ministro dell'Economia Tria sui numeri della legge di Bilancio , i tecnici di Lega e M5S studiano il modo per alleggerire il più possibile l'impatto della Manovra sul 2019, al di là della volontà espressa ...

Reddito di cittadinanza - perché "rischia" di cadere sulle spalle dei giovani : Le coperture per sostenere la misura rischiano di sottrarre finanziamenti europei destinati al contrasto della...

Manovra - Tria : "Ci sarà Reddito di cittadinanza" : LaPresse, Subito il taglio delle tasse alle imprese, quello all'Irpef arriverà nei prossimi anni. A svelare alcuni punti della Manovra è il ministro dell'Economia, intervenuto oggi a un evento di Confcommercio. Giovanni Tria ha assicurato anche che ci sarà il reddito di cittadinanza e l'aumento dell'Iva sarà scongiurato. "Non c'è crescita senza ...

Il Reddito di cittadinanza si finanzia (anche) con i fondi della Garanzia giovani : Le coperture previste dal governo gialloverde per sostenere la misura rischiano di sottrarre finanziamenti europei destinati al contrasto della disoccupazione degli under 30, a partire dalla cosiddetta Garanzia giovani...

Manovra - accordo M5S-Lega sul deficit. Salvini : "Reddito di cittadinanza ci sarà" : Conte: i numeri domani dopo il Cdm. I 5 Stelle in pressing sul 2,4% e anche sul superamento della riforma Fornero nella Manovra. E Di Maio attacca: "Basta tecnocrati, zavorra dello Stato"