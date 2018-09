Recensione La libertà non deve morire in mare | un film che dovrebbe essere visto

La libertà non deve morire in mare film al cinema : cast - Recensione - curiosità : La libertà non deve morire in mare è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 27 settembre 2018. La pellicola diretta da Alfredo Lo Piero è di genere documentario, drammatico girata nel 2017. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La libertà non deve morire in mare film al cinema: scheda DATA ...