Recensione Honor 10 | top di gamma completo | pochi difetti e piccolo prezzo

(Di giovedì 27 settembre 2018) La Redazione di OptiMagazine ha avuto il piacere di potersi dedicata alla10, l'ultimo top didel noto marchio cinese, che poco o nulla ha da invidiare alla concorrenza. Si tratta di un prodotto che molto si avvicina, lato prestazionale, alla controparte Huawei, ad unchiaramente molto abbordabile (399 euro per la versione con 4GB di RAM e 64GB di storage, 449 euro per il modello con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna).Essenziale, ma anche completa, la confezione di vendita, comprensiva, nel nostro caso, dei seguenti accessori: un alimentatore Super Charge (con input 100-240V-50/60Hz, 0.75A e output 5V - 2A OR 4.5V - 5A OR 5V - 4.5A) con spina cinese, un cavetto USB Type-C 2.0, un auricolare stereo con ingresso da 3.5mm, una piccola guida rapida e una spilletta per l'estrazione dello slot SIM.gallery columns="6" ...