Rc auto | Ivass | 411 euro prezzo medio

Rc auto : Ivass - attività ‘noiassicurazioni.it’ irregolare : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – E’ stata segnalata la promozione di polizze r.c. Auto, anche aventi durata temporanea, per il tramite del sito internet ‘www.noiassicurazioni.it’, che non è riferibile a nessun Intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari – Rui. Lo rende noto l’Ivass in un comunicato. A seguito delle verifiche espletate, l’Ivass ha accertato che l’attività di ...