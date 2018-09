Rapina Lanciano | preso il quarto uomo | folla inferocita durante l' arresto

Preso quarto Rapinatore di Lanciano - Salvini : "Straniero infame" : Roma, 27 set., askanews, - I poliziotti dello Sco e della Squadra mobile hanno fermato a Caserta anche il quarto uomo ricercato per la violenta rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano, ...

Rapina nella villa a Lanciano : fermato il quarto romeno. Salvini : 'Straniero infame' : Anche il quarto appartenente alla banda di Rapinatori che ha aggredito i coniugi Martelli , nella loro villa a Lanciano, in provincia di Chieti, è stato arrestato dalla Polizia. L'uomo, romeno, classe ...

Rapina in villa a Lanciano - arrestato il quarto uomo della banda - : stato fermato anche l'ultimo appartenente al gruppo ritenuto responsabile del violento assalto alla villa dei coniugi Martelli il 23 settembre: è un 26enne, romeno come gli altri tre Rapinatori. La ...

Rapina Lanciano - arrestato anche quarto uomo. Banda nel mirino per altri sei furti. Salvini : “Rapinatore straniero infame” : Tre fermati mentre stavano scappando, un quarto uomo arrestato il giorno successivo a Caserta. Costantin Aurel Turlica (22 anni), il fratello Ion Cosmin (20) e Aurel Ruset (25) sono i tre romeni fermati mercoledì 26 settembre per la Rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano. Del quarto, 23enne sempre di nazionalità romena, non si conosce ancora il nome. Sabato saranno interrogati dal gip. La Banda era già finita nel mirino dei Carabinieri ...

Rapina con pestaggio in villa : preso anche il quarto uomo della banda di Lanciano : È stato preso dalla Polizia il quarto appartenente alla banda che ha aggredito nella loro villa a Lanciano, in provincia di Chieti, i coniugi Martelli. Si chiama Alexandru Bogadan Colteanu, un romeno, è stato arrestato dagli uomini dello Sco e della squadra mobile a Caserta....

Rapina in villa a Lanciano - preso ?il quarto uomo : è un romeno : È stato preso dalla Polizia il quarto appartenente alla banda che ha aggredito nella loro villa a Lanciano, in provincia di Chieti, i coniugi Martelli. L'uomo, un romeno, è stato...

Rapina Lanciano : catturato a Caserta il capo della banda : E' stato catturato a Caserta il quarto uomo della brutale Rapina di Lanciano, ritenuto il capo della banda e l'autore della mutilazione di un orecchio della moglie del chirurgo Martelli. L'annuncio della cattura e' stato fatto dalla Polizia di Stato via twitter. L'arrestato è di nazionalità romena come gli altri tre Rapinatori fermati ieri.

Rapina a Lanciano - preso a Caserta anche il capo della banda : E' stato preso a Caserta il quarto uomo, indicato come il capo della banda che domenica ha Rapinato i coniugi Martelli nella loro villa a Lanciano , Chieti, . Si tratta di un 26enne romeno come il ...

Lanciano - preso il quarto Rapinatore. Aveva tentato di vendere uno degli orologi rubati : È stato preso il quarto uomo della banda che ha aggredito nella loro villa a Lanciano, in provincia di Chieti, i coniugi Martelli. L'uomo, 26 anni, è stato arrestato dagli uomini dello Sco e della ...

Rapina in villa a Lanciano : preso il quarto uomo : Anche lui romeno come il resto della banda, si è tradito quando ha cercato di vendere ad alcuni ricettatori uno degli orologi che aveva rubato nella villa dei coniugi Martelli. Era a Caserta - E' ...

Lanciano - catturato l'ultimo Rapinatore : aveva tentato di vendere uno degli orologi rubati : Preso a Caserta il quarto uomo della banda che ha aggredito i coniugi Martelli nella loro villa in provincia di Chieti

Rapina a Lanciano - preso anche il capo della banda : Si tratta di un 26enne romeno, già ricercato in passato per scontare la condanna di un reato commesso quando era minorenne

Rapina Lanciano - arrestato anche quarto uomo. Banda nel mirino per altri sei furti : Tre fermati mentre stavano scappando, un quarto uomo arrestato il giorno successivo a Caserta. Costantin Aurel Turlica (22 anni), il fratello Ion Cosmin (20) e Aurel Ruset (25) sono i tre romeni fermati mercoledì 26 settembre per la Rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano. Del quarto, sempre di nazionalità romena, non si conosce ancora il nome. Sabato saranno interrogati dal gip. La Banda di romeni ritenuta responsabile della Rapina era ...

Rapina Lanciano - preso anche il capo della banda : è un 26enne rumeno - era a Caserta : Ha 26 anni, anche lui rumeno come il resto della gang. La polizia l'ha intercettato in Campania: ha mostrato una patente romena falsa.Continua a leggere