Rapina Lanciano | la donna aggredita | ' Io li perdono | ma lo Stato sia severo'

Lanciano - nessuna donna nella banda dei Rapinatori. E il capo non è pugliese : La polizia: "Anche i tre romeni parlavano perfettamente italiano". I carabinieri: "Il Gps ci ha rivelato che la loro auto quella notte è stata sempre nei pressi della villa dei Martelli"

Il dirigente della Polizia Alfredo Fabbrocini : "Il quarto uomo della Rapina a Lanciano non è pugliese" : "Il quarto uomo è romeno? Mai detto che é romeno, ma certamente non è pugliese, per di più i tre fermati ieri parlano benissimo l'italiano".Erano state le vittime delle altre rapine a indicare come capo della banda che ha terrorizzato il Lancianese un uomo che parlava con l'accento pugliese ma Alfredo Fabbrocini, primo dirigente dello Sco della Polizia durante la conferenza stampa a Lanciano ha, di fatto, sconfessato ...

Terrore a Lanciano - come sono stati presi i tre Rapinatori : il quarto è ancora in fuga : I due fratelli e il loro cugino, tutti di nazionalità rumena, stavano scappando in auto. La svolta è scattata nella notte tra martedì e mercoledì quando sono stati fermati dopo un incidente stradale. Il marito e la moglie mutilata all’orecchio: "Ora siamo più sereni, ma lo Stato non li deve perdonare".Continua a leggere

Rapina in villa a Lanciano - gli arresti nel video della polizia : Roma,, askanews, - La polizia ha diffuso il video dell'arresto dei tre cittadini rumeni accusati della feroce aggressione in villa a Lanciano, in provincia di Chieti, avvenuta nella notte tra domenica ...

Rapina Lanciano - i sospettati scortati dalla polizia : I tre presunti responsabili della brutale Rapina in villa a Lanciano lasciano il commissariato scortati dagli agenti. Le immagini sono state diffuse dalla polizia

Rapina a Lanciano - la donna mutilata : “Io scelgo di perdonarli ma lo Stato sia severo” : "Io li perdono perché questo mi aiuterà a recuperare serenità ma lo Stato non li deve perdonare" ha spiegato Niva Bazzan, la donna vittima della violenta aggressione a scopo di Rapina subita insieme al marito Carlo Martelli nella loro villa di Lanciano durante la quale la banda di malviventi le ha tagliato anche parte del'orecchio destro.Continua a leggere

Rapina Lanciano - arrestati tre rapinatori : il video dell'operazione di polizia : LaPresse, E' caccia al capo della banda di Rapinatori - forse un italiano - responsabili del brutale colpo in una villa di Lanciano durante il quale i coniugi Martelli sono stati picchiati a sangue e ...

Rapina in villa a Lanciano - si cerca capobanda italiano - : Dopo l'arresto di tre cittadini rumeni, gli inquirenti cercano un quarto uomo che, secondo la testimonianza di un'altra vittima della banda, avrebbe accento pugliese

