Rapina in villa a Lanciano - preso il quarto uomo : è un romeno : È stato preso dalla Polizia il quarto appartenente alla banda che ha aggredito nella loro villa a Lanciano, in provincia di Chieti, i coniugi Martelli. L'uomo, un romeno, è stato arrestato dagli ...

Lanciano - Rapina in villa : il quarto uomo non è pugliese - : La polizia ha smentito le voci sul capo della banda, tuttora ricercato. I tre romeni fermati, individuati perché autori di altri furti nella zona, sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni ...

Rapina in villa a Lanciano - ecco i volti della banda. Salvini : "Devono pagare tutto" : La foto diffusa dal ministro dell'Interno su Twitter. Proseguno le indagini, la polizia: "Quarto uomo non è pugliese"

Rapina in villa a Lanciano - gli arresti nel video della polizia : Roma,, askanews, - La polizia ha diffuso il video dell'arresto dei tre cittadini rumeni accusati della feroce aggressione in villa a Lanciano, in provincia di Chieti, avvenuta nella notte tra domenica ...

Folla inferocita contro i tre Rapinatori che hanno seminato il terrore nella villa del chirurgo : Momenti di tensione all'uscita della caserma per i tre rumeni arrestati quando stavano per fuggire per la violenta rapina in villa ai danni di un chirurgo Carlo Martelli e della moglie alla quale i ...

Rapina in villa : rischia il linciaggio uno dei romeni arrestati : Lanciano, 26 set., askanews, - Ha rischiato il linciaggio da parte della folla inferocita uno dei tre arrestati romeni atteso per ore a Lanciano, Chieti, nella palazzina dove stanotte è stato fermato ...

Rapina in villa : arrestati tre romeni della banda : Sono stati arrestati alcuni dei presunti responsabili della Rapina in villa di Lanciano in cui i due coniugi 69enni sono stati brutalmente picchiati e la donna mutilata a un orecchio. In manette tre ...

Rapina in villa a Lanciano - si cerca capobanda italiano - : Dopo l'arresto di tre cittadini rumeni, gli inquirenti cercano un quarto uomo che, secondo la testimonianza di un'altra vittima della banda, avrebbe accento pugliese

Rapina in villa a Lanciano - la folla tenta di linciare uno dei fermati : In tre bloccati: sono sospettati di aver preso parte all'assalto. Carlo Martelli: "Ora sono più sereno". La moglie: "Lo Stato non deve perdonarli"