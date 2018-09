Rapina con pestaggio in villa | preso anche il quarto uomo della banda di Lanciano 

Rapina Lanciano - banda nel mirino per altri sei furti con spaccata : caccia al quarto uomo : Tre fermati mentre stavano scappando, un quarto uomo ancora in fuga. Costantin Aurel Turlica (22 anni), il fratello Ion Cosmin (20) e Aurel Ruset (25) sono i tre romeni fermati per la Rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano. Sabato saranno interrogati dal gip. I nomi sono stati diffusi dalla Procura della Repubblica di Lanciano nella serata di mercoledì 26 settembre. Giovedì mattina, in conferenza stampa, il Procuratore capo Mirvana Di ...

Milano - mandò un anziano in coma a forza di pugni : Rapinatore condannato a 11 anni : Chestor Caldararu fu arrestato anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. E' imputato per altre due aggressioni simili

Folla inferocita contro i tre Rapinatori che hanno seminato il terrore nella villa del chirurgo : Momenti di tensione all'uscita della caserma per i tre rumeni arrestati quando stavano per fuggire per la violenta rapina in villa ai danni di un chirurgo Carlo Martelli e della moglie alla quale i ...

Rapina a Lanciano - il linciaggio della folla contro uno dei fermati : Uno dei tre rumeni fermati esce scortato dalla polizia dall'appartamento dove viveva, in Corso Roma. Esplode la rabbia della gente

Milano : Rapina due supermercati ma viene riconosciuto e arrestato : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Insieme a un complice aveva rapinato due supermercati di Milano, riuscendo poi a far perdere le sue tracce, ma gli agenti lo hanno riconosciuto in strada e arrestato. E' accaduto nella serata di ieri a un 28enne, pluripregiudicato. L'uomo, in concorso con un altro sogge

Roma : Tenta Rapina tabaccheria con coltello - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 25enne, cittadino afgano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di Tentata rapina aggravata. Nel tardo pomeriggio di ieri, il malvivente e’ entrato in una tabaccheria di piazza Bologna e, dopo aver sferrato un violento calcio al bancone, ha minacciato con un coltello il titolare per farsi consegnare l’incasso giornaliero ma la resistenza ...

Rapina in villa - arrestati tre romeni : stavano perpartire con l'auto usata per l'assalto : Sono finiti in manette tre romeni che stavano perpartire con l'auto usata per l'assalto alla villa di CarloMartelli e Niva Bazzan. Avevano addosso circa 3.400 euro. Uno di loro è in commissariato.

Rapina in villa - il racconto della donna mutilata : 'Pensavo di morire - non provo rabbia' : Tutto come in un film, un film in cui ti meravigli che stia capitando proprio a te e non sai cosa fare: Ricoverata all'unita' coronarica dell'ospedale Renzetti di Lanciano, Niva Bazzan, 70 anni, ha la forza di raccontare all'inviato del Corriere della Sera cosa ha vissuto la notte tra sabato e domenica scorsi. Quattro Rapinatori incappucciati e ben vestiti, hanno fatto irruzione nella sua villa a Lanciano in provincia di Chieti, mentre sia lei ...

Rapina di Lanciano - il racconto. "Anche noi picchiati e derubati" : Massimiliano Delle Vigne e la moglie Rosella: "E' la stessa organizzazione". Lui: "Vedo legami con quel che è successo al dottore e alla moglie. I nostri banditi erano italiani e dell'est". Lei: "Da ...

Milano - Rapina con stupro di una 19enne in zona Ripamonti : chiesti 12 anni di pena : La brutale aggressione a marzo. La studentessa si era appartata in auto in via Peressutti con il fidanzato che fu picchiato. Il pm sulla versione dell'imputato, un colombiano 26enne: "Non credibile la sua versione"

Rapina in villa a Lanciano - ore contate per la banda : in un video i volti dei Rapinatori : Sono due i delinquenti incappucciati con la felpa e col volto travisato. Si intravedono i loro volti, quel tanto che basta per fornire una traccia agli investigatori. I due banditi, su quattro, che ...

Rapina Lanciano - continua caccia ai banditi. I coniugi stanno meglio - : caccia alla banda che all'alba di domenica ha aggredito una coppia nella sua villa in provincia di Chieti . La polizia sta visionando video e cercando indizi, oltre ad analizzare analogie con episodi ...

Rapina di Lanciano : sulle tracce della banda con l'aiuto dei video di sorveglianza : Sei le rapine messe a segno in un anno con le stesse modalità. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere delle banche. Rilievi sulla macchina con cui i banditi sono fuggiti -