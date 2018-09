Rania di Giordania e il compleanno delle figlie che «riempiono il mio cuore di gioia»

vanityfair

: Ma quand'è che Rania di Giordania è diventata Daniela Santanché? - Cherry_b9 : Ma quand'è che Rania di Giordania è diventata Daniela Santanché? -

(Di giovedì 27 settembre 2018)di, il diploma della figlia Salmadi, il diploma della figlia Salmadi, il diploma della figlia Salmadi, il diploma della figlia Salmadi, il diploma della figlia Salmadi, il diploma della figlia Salmadi, il diploma della figlia Salmadi, il diploma della figlia SalmaAnni diversi, ma un solo giorno di distanza. Le principesse Salma, 18 anni il 26 settembre, la principessa Iman, 22 il 27 settembre, festeggiano insieme, in un bellissimo scatto condiviso in Rete da mammadi, 48. La regina in questi giorni è a New York per l’Assemblea GeneraleNazioni Unite, ma il suoè con le sue ragazze. «Ognuna di voi riempie il miodia suo modo, ma il mio amore per ognuna di voi è identico», ha fatto sapere via Instagram la moglie del ...