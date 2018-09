Rai | ottimi ascolti per l’inizio della stagione calcistica 18 19

La Champions League in Tv vola - ottimi ascolti per Rai e Sky : Risultati importanti per le reti Rai e per l'emittente satellitare, per quanto riguarda la prima giornata della fase a gironi di Champions League. L'articolo La Champions League in Tv vola, ottimi ascolti per Rai e Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.