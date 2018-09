Rai | ok dalla Vigilanza per Marcello Foa presidente con 27 voti Ma ne mancano tre

MASSIMO GILETTI CACCIATO DALLA Rai / L'Intervista : "Mi ha dato fastidio perché non me l’hanno comunicato" : Ospite questa sera a L'Intervista di Maurizio Costanzo, MASSIMO GILETTI parla del suo addio alla Rai: "Il giorno prima avevo intuito che c’era qualche problema, ma..."(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:19:00 GMT)

Domenica In - Flavio Insinna clamoroso su Rai1 dalla Venier : condurrà il talent Una canzone per Mara : A Domenica In con Mara Venier per la prossima puntata sono in serbo diverse sorprese che promettono di far incollare il pubblico allo schermo. Tra queste la presenza di Flavio Insinna , reduce dalla ...

Rai - Marcello Foa presidente : via libera dalla Commissione - : La Commissione di Vigilanza ha espresso parere favorevole alla nomina. I voti favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno votato 32 componenti della bicamerale su 40. ...

Rai - Marcello Foa nuovo presidente : via libera dalla commissione Vigilanza : Voti favorevoli di Lega, M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Non hanno partecipato al voto in segno di protesta i parlamentari del Pd e Pier Ferdinando Casini

Che tempo che fa - Fabio Fazio interpellato da Maurizio Gasparri : 'Cottarelli viene pagato dalla Rai?' : Neanche il tempo di esordire a Che tempo che fa da Fabio Fazio e per Carlo Cottarelli arrivano i primi attacchi frontali. Sulla presenza fissa dell'economista ha sollevato dubbi il senatore di Forza ...

Gasparri contro Cottarelli a Che tempo che fa : "Viene pagato dalla Rai?" : Parte Che tempo che fa e scatta subito la prima polemica. A generarla è Maurizio Gasparri, che se la prende con l’ospitata di Carlo Cottarelli.Una presenza fissa quella dell’economista, che ha aperto la nuova stagione del programma domenicale di Raiuno (QUI la diretta della prima puntata) scatenando le perplessità dell’ex Ministro delle Comunicazioni: “Ma Fabio Fazio paga Cottarelli per averlo a Che tempo che fa? Che dice la Rai? Ha ...

Spese scolastiche - sono detRaibili dalla dichiarazione dei redditi ma non tutti lo sanno : Le Spese scolastiche sostenute per i figli sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19%, esattamente come avviene per le Spese sanitarie [VIDEO] che superano la soglia dei 129 euro. Ma mentre per queste ultime l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile pubblicare una guida per consentire ai contribuenti di orientarsi nella giungla di tutte le possibili detrazioni, per quanto riguarda le Spese per l’istruzione esistono solo ...

Il consiglio d’amministrazione ha eletto Marcello Foa nuovo presidente della Rai : ora la nomina dovrà essere confermata dalla commissione di vigilanza parlamentare : Il consiglio di amministrazione della RAI ha eletto il giornalista Marcello Foa nuovo presidente. La nomina dovrà ora essere confermata dalla commissione di vigilanza parlamentare con un voto di almeno due terzi dei suoi componenti. Lo scorso agosto Foa era The post Il consiglio d’amministrazione ha eletto Marcello Foa nuovo presidente della RAI: ora la nomina dovrà essere confermata dalla commissione di vigilanza parlamentare appeared ...

'Sesso orale dalla Venier' - si mette male per Mara : istruttoria in Rai - la brutta voce : Non si placano le polemiche sul sesso orale da Mara Venier , ovviamente solo parlato,. Durante il talk show a Domenica In dedicato al caso di Asia Argento si è parlato di "passera" e "cunnilingus" ...

Centrodestra : segnali di intesa. Si comincia dalla Rai : I primi risultati si misurano in commissione di vigilanza Rai, dove si va verso il superamento dello stallo sul nome di Marcello Foa voluto dalla Lega. Oggi nuovo incontro Berlusconi-Salvini-Meloni -

Il cda della Rai può riproporre Foa alla presidenza - sì dalla Commissione di vigilanza : Si sblocca l'impasse sulla presidenza della Rai: la Commissione di vigilanza ha dato il via libera a maggioranza alla risoluzione che apre la strada alla riproposizione, da parte del cda di viale Mazzini, di Marcello Foa come presidente. La risoluzione è stata approvata con i voti di M5s e Lega, si è astenuta Forza Italia, contrari Pd, Leu e Casini. E' - commenta a caldo il senatore dem, Salvatore Margiotta ...

Presidenza Rai - via libera dalla VigilanzaFoa verrà riproposto presidente - FI si astiene : Ok dalla Commissione alla risoluzione che impegna il Cda di viale Mazzini a esprimere un nome per la Presidenza della tv pubblica. Così si apre di fatto alla riproposizione di Marcello Foa. Hanno votato a favore Lega, M5s e FdI.

Rimaflow - Unicredit rivuole l’area ma gli opeRai si difendono : “Lavorare non è un reato - noi dalla parte giusta” : Lo sfratto non è avvenuto. I lavoratori della Rimaflow hanno tempo fino al 28 novembre per provare a tenere stretta l’area di Via Boccaccio a Trezzano sul Naviglio. La stessa fabbrica protagonista della vicenda giudiziaria che lo scorso 26 luglio ha portato all’arresto del suo presidente, Massimo Lettieri. Questa mattina l’ufficiale giudiziario ha incontrato gli avvocati di Unicredit, proprietaria dell’Immobile, e gli stessi lavoratori per ...

Barbara D’Urso : «Io - censurata dalla Rai» : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Se contassimo le apparizioni di Barbara D’Urso in Rai probabilmente ce ne verrebbero in mente poche, pochissime. A tentare l’impresa era stata Carolyn Smith che, lo scorso maggio, aveva proposto alla conduttrice di essere la «ballerina per una notte» di Ballando con le Stelle. Proposta, questa, sfumata per i crescenti impegni di Carmelita, ...