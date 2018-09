Rai | Foa presidente con il sì di Berlusconi Murdoch esce da Sky

Foa - neo-presidente Rai : 'Meno politica e più meritocrazia. Nomine da decidere' : Esausto ma contento', così si definisce Marcello Foa. Ora, dopo il lungo tira e molla, è presidente della Rai. Eletto con 27 voti su 40. Con il Pd che grida allo scandalo e una strana alleanza M5S-...

Foa : aria fresca in Rai - nell'informazione c'è stato settarismo : Roma, 27 set., askanews, - In Rai in questi mesi si è sentito 'osservato. Da tutti, uscieri compresi. Non è che la stampa mi abbia trattato bene, per cui si erano fatti l'idea di un troglodita ...

Foa diventa presidente della Rai fra mille polemiche : Progetti ambiziosi che dovranno però fare i conti con il nodo risorse finanziarie e con quello, altrettanto condizionante, dell'ipoteca politica sulla Tv pubblica. Ruben Razzante Invia

Marcello Foa canta Battisti a Radio Rock e rassicura : «La Rai sarà più intonata di me» : Radio Rock 106.6 è riuscita ad intercettare Marcello Foa , nel giorno della sua nomina a presidente della Rai . Il giornalista - eletto grazie ai determinanti voti di Forza Italia -, si è ...

Ok Vigilanza a Foa presidente Rai. Pd : Fi entra in maggioranza : Roma, 26 set., askanews, - E, alla fine, dopo 'due mesi difficili anche personalmente', Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai, subito salutato con un tweet da Matteo Salvini, 'buona lavoro, ...

Marcello Foa nuovo presidente Rai : Ottiene la fiducia della Commissione di vigilanza con la necessaria maggioranza qualificata dei due terzi. Per lui votano Cinquestelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Due no, quelli di Leu, ...

Rai - Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai : UPDATE: Mercoledì 26 settembre 2018 la Commissione di Vigilanza Rai ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica.27 sono stati i voti favorevoli mentre 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno votato 32 componenti della bicamerale su 40. È stato raggiunto il quorum dei due terzi previsto dalla legge per rendere efficace la nomina del presidente. Rai, Marcello Foa presidente: il CdA dà il via libera per la ...

La Vigilanza dà il via libera - Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai | Chi è : Voti favorevoli di Lega, M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Non hanno partecipato al voto in segno di protesta i parlamentari del Pd e Pier Ferdinando Casini

Via libera della Vigilanza - Foa è il nuovo presidente della Rai : “Chiedo scusa a Mattarella” : Montanelli descritto come il suo «idolo», l’invito a Ferruccio de Bortoli a scrivere sul suo Corriere del Ticino sbandierato come prova di «pluralismo, autorevolezza e indipendenza dell’informazione». La collaborazione con la Bbc e le docenze universitarie. E poi il gran finale, con le scuse a Mattarella e il capo coperto di cenere per via di un tw...

