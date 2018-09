Rai Fiction | l’Italia contro Netflix e Amazon schiera ‘Leonardo’ e ‘La città eterna’

I MEDICI 2 – LORENZO IL MAGNIFICO - cast trama e anticipazioni della fiction di Rai 1 : Cresce l’attesa per la seconda stagione de I MEDICI, l’acclamata fiction Rai che ha ottenuto un eccellente successo a livello mondiale. La nuova serie sarà strutturata in quattro appuntamenti serali, a partire probabilmente dal 23 ottobre. La megaproduzione, diretta da Jon Cassar e Jan Maria Michelini e prodotta da Luca e Matilde Bernabei, vede nel cast attori del calibro di Daniel Sharman, Sean Bean, Raul Bova, Aurora Ruffino, ...

LA VITA PROMESSA/ La fiction Rai batte il Grande Fratello Vip. Anticipazioni ultima puntata : La VITA PROMESSA, Anticipazioni terza puntata, 24 settembre su Raiuno: Carmela e Amedeo Ferri sono sempre più vicini; negli Stati Uniti arriva la sposa di Rocco.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:08:00 GMT)

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Mentre ero via : al via le riprese della fiction Rai con Vittoria Puccini : Iniziano le riprese a Roma della nuova fiction Rai che vede protagonista Vittoria Puccini nei panni di una donna alla ricerca di sé stessa.

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Replica La vita promessa : dove rivedere la prima puntata della fiction Rai : La vita promessa: la Replica della prima puntata La prima puntata de La vita promessa è andata in onda domenica 16 settembre su Rai Uno. Non tutti sono riusciti a seguire la serie televisiva con Luisa Ranieri e Francesco Arca. Però nulla è perduto, la Rai, infatti, dà la possibilità a tutti i telespettatori di […] L'articolo Replica La vita promessa: dove rivedere la prima puntata della fiction Rai proviene da Gossip e Tv.

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

La vita promessa fiction Rai 1 : cast - personaggi - trama - numero puntate : La vita promessa, fiction Rai Uno con Luisa Ranieri e Francesco Arca: di cosa parla e quante puntate sono Dal 16 settembre parte su Rai 1 La vita promessa. Il regista Ricky Tognazzi ha scelto come protagonisti principali Luisa Ranieri e Francesco Arca. Al cast si aggiungono poi: Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Francesca di Maggio, Cristiano Caccamo, Primo […] L'articolo La vita promessa fiction Rai 1: cast, personaggi, trama, numero ...

La Vita Promessa : da stasera in TV la fiction di Rai1 con Luisa Ranieri : Luisa Ranieri interpreta una "madre coraggio", alla guida della famiglia oltreoceano, nell'America degli anni Venti.

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

La Vita Promessa guida : tutto sulla fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri : LA Vita Promessa guida. Da domenica 16 settembre 2018 va in onda su Rai 1 la nuova fiction diretta da Riky Tognazzi prodotta da Rai fiction-Picomedia, Roberto Sessa e Max Gusberti. Di seguito la nostra guida con tutto quello che c’è da sapere sulla serie. La Vita Promessa: trama della fiction Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. ...

LA VITA PROMESSA - cast trama e anticipazioni della fiction di Rai 1 : La VITA PROMESSA è una delle nuove fiction proposte per questa nuova stagione Rai, che va ad arricchire il palinsesto già brulicante di novità ed attesi ritorni; la nuova serie in quattro episodi andrà in onda su Rai 1 in prima serata alle 21.25 a iniziare da domenica 16 settembre. Si tratta di una produzione Rai fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa insieme a Max Gusberti; la regia è di Ricky Tognazzi mentre il cast vede gli attori ...

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Fiction Rai 1 - anticipazioni seconda puntata 20 settembre : la battaglia Nina-Lisa : Non DIRLO al mio CAPO 2, anticipazioni seconda puntata 20 settembre 2018: tra Nina e Lisa comincerà una battaglia per cercare di conquistare il cuore di Enrico(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:54:00 GMT)

Fiction Riace - Fiorello : 'Nessun blocco - la Rai deve rispettare i tempi della magistratura' : Dopo la decisione della Rai di sospendere la Fiction 'Tutto il mondo è paese' ambientata nella piccola località di Riace, in Calabria, dove da...