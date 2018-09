Rai | Anzaldi | Pd | | commissione nega accesso ad atti | gravissimo

Rai - ricorso contro Foa. Anzaldi 'C è una parte del Pd che non vuole andare fino in fondo' : Onorevole Anzaldi, oggi la Vigilanza dovrebbe rieleggere Foa. Oramai la strada per la sua presidenza sembra spianata. Potete e volete ancora bloccarlo? 'Per bloccare questo abuso senza precedenti ...

Michele Anzaldi (Pd) : "Il sindacato non difende i giornalisti". La replica stizzita di Fnsi e UsigRai : "Inaccettabile" : Per difendere la libertà di stampa dagli attacchi del Governo "allo scoperto con le proteste è uscito solo il Pd. Sindacati dei giornalisti, editori...fino a ieri nessuno ha detto nulla". Parola del dem Michele Anzaldi in un'intervista all'Avvenire.Parole che non sono piaciute affatto ai sindacati dei giornalisti che replicano stizziti. "È singolare, se non proprio sconcertante - affermano Fnsi e Usigrai -, che l'onorevole ...

Lo Cicero a La Prova del cuoco - Anzaldi (Pd) protesta : “Perché la Rai ha assunto un omofobo e razzista?” : "Perché la Rai ha assunto un assessore mancato del Movimento 5 stelle, noto per le sue uscite omofobe e razziste?”. A chiederselo è il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi. Il riferimento è all’annunciata partecipazione a La Prova del cuoco di Andrea Lo Cicero, ex rugbista. Il segretario della commissione di Vigilanza Rai ha presentato una interrogazione parlamentare sul tema. Anzaldi chiede di sapere "quali ragioni abbiano spinto ...

Lo Cicero alla Prova del cuoco - Anzaldi - Pd - : 'La Rai intervenga : è noto per uscite omofobe' : ... dando una venatura politica a un programma di intrattenimento. Per quale motivo sia stato scelto un esterno, quanto questa scelta gravi sui costi della trasmissione e, alla luce dei tanti ...

Lo Cicero alla Prova del cuoco - Anzaldi - Pd - : «La Rai intervenga : è noto per uscite omofobe» : 'Perché la Rai ha assunto per ' La Prova del cuoco ' un esterno come Andrea Lo Cicero , assessore mancato del Movimento 5 stelle e noto per alcune uscite giudicate omofobe e razziste? Quanto costerà ...

Rai - proposta-provocazione di Anzaldi a M5S : 'Votate Santoro presidente' : 'A Salvini e Di Maio, ma anche a Conte e Tria che hanno la responsabilità amministrativa di aver indicato Foa, chiedo: perché non può essere presidente di garanzia del Cda Rai una figura come Michele ...

Rai - Anzaldi Pd 'Fico boccia Di Maio e Salvini su Foa e nomine tg' : ROMA - 'Il presidente della camera Roberto Fico boccia l'arroganza di Di Maio sulla Rai e indica due paletti ben precisi che il movimento 5 Stelle e la maggioranza farebbero bene a seguire: subito il ...

Rai - Anzaldi Pd 'Nomina Foa può essere bloccata dal Cda' : ROMA - Continua a suscitare polemiche nelle opposizioni la candidatura di Marcello Foa a presidente Rai. Secondo il deputato del Pd Michele Anzaldi , segretario della commissione di Vigilanza Rai, 'la ...

Rai - Anzaldi : la nomina di Foa può essere blContinuano le critiche su Foa - : Mentre si avvicina la data del voto in Commissione di Vigilanza, fissata per mercoledì 1 agosto, continuano i giudizi dal mondo politico sulla figura di Marcello Foa, e sul suo ruolo da presidente nel Cda Rai. 'La nomina di Marcello Foa a presidente Rai può essere bloccata già domani dalla votazione prevista nel Cda dell'...

Michele Anzaldi : "Davvero Di Maio ha incontrato i giornalisti Rai a casa sua? L'odg intervenga" : "Davvero, come scrive Repubblica, il ministro Di Maio ha ricevuto i giornalisti del Tg1 Gennaro Sangiuliano e Alberto Matano, peraltro nella sua abitazione privata, in una sorta di consultazioni per la direzione dei telegiornali che non hanno precedenti e violano ogni legge? Sarebbe un caso di ingerenza governativa sull'informazione Rai di gravità inaudita, al livello di conflitti di interesse e editti bulgari del passato". Lo scrive su ...

Rai : Anzaldi - governo non può decidere direttori : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Se non venissero subito smentite le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, secondo le quali il governo Lega-M5S intende decidere i nomi dei direttori dei telegiornali e delle reti Rai, saremmo di fronte ad una gravissima ingerenza contro l’informazione e l’indipendenza del servizio pubblico, pagato dal canone di tutti gli italiani. Si tratterebbe, peraltro, ...