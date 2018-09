Quindici anni per cancellare le tracce dell' inferno dal monte degli olivi

agi

(Di giovedì 27 settembre 2018) Mille ettari tra bosco e oliveti andati in fumo, centinaia le persone che ancora devono rientrare in casa, Canadair e elicotteri in azione dalle prime luci’alba dall’alto, mentre da terra, solo i vigili del fuoco hanno schierato sui fronti di fuoco 118 persone che operano con oltre 40 automezzi di spegnimento. A tre giorni dal terribile incendio che ha devastato ilSerra e alcune aree limitrofe il vento comincia ad allentare la presa e a far pensare che il picco’emergenza sia superato, grazie anche al massacrante lavoro affrontato da centinaia di persone, nel tentativo di arginare lingue di fuoco che in alcuni casi sono arrivate a 30 metri di altezza. Cinque i sospettati Sul fronte’inchiesta, la Procura - che indaga per incendio doloso - avrebbe individuato cinque sospettati. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di cinque persone ...