Qui | finora | non abbiamo mai visto un velo integrale

swissinfo.ch

: 2 ore a #BolognaRoma! ?? Qui i tre gol di @EdDzeko nelle tre partite giocate finora con l'#ASRoma allo stadio Dall… - OfficialASRoma : 2 ore a #BolognaRoma! ?? Qui i tre gol di @EdDzeko nelle tre partite giocate finora con l'#ASRoma allo stadio Dall… - FabrizioRho : @pisto_gol trovo l'esaltazione #juve di #sconcerti eccessiva. ha 2 squadre titolari che vincerebbero il titolo,fino… - LongAlis : RT @masulserio: @La_Connie_ Mio teorema finora mai smentito e che qui riconfermi: se si vantano di essere importanti non sono importanti -

(Di giovedì 27 settembre 2018) ... altri di un problema che non esiste affatto: il cosiddetto divieto di indossare il burqa nei luoghi pubblici, che concerne anche altri indumenti in uso nel mondo musulmano, come il chador e il niqab.