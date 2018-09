Quarto Grado | anticipazioni puntata del 28 settembre

Quarto Grado : anticipazioni 28 settembre - il caso di Iuschra : Quarto Grado anticipazioni 28 settembre – Il programma di Gianluigi Nuzzi ritorna nella prima serata di Rete 4 con nuovi approfondimenti. Al centro della puntata ci sarà il caso di Iuschra, la bambina affetta da autismo di cui non si hanno notizie da metà luglio. Le anticipazioni di Quarto Grado accendono di nuovo le luci su Gessica Lattuca, su cui gravano sospetti di sequestro di persona. Quarto Grado anticipazioni 28 settembre: i casi ...

Ascolti tv ieri - Tale e Quale Show vs Quarto Grado vs Quo Vado? | Dati Auditel 14 settembre 2018 : Il palinsesto di Rai e Mediaset ad arricchirsi con alcuni dei programmi più amati dai telespettatori. Ecco perché c’è grande attesa per i Dati degli Ascolti tv di ieri, 14 settembre 2018? Come hanno debuttato programmi quali: Tale e Quale Show e Quarto Grado? Quanti telespettatori, invece, hanno scelto di passare una serata in allegria guardando il film di Checco Zalone, ovvero Quo Vado?, su Canale 5? In quanti invece hanno seguito la ...

Quarto Grado - un Pomeriggio Cinque in abito da sera : Risulta davvero difficile non provare imbarazzo quando al termine di una puntata di tre ore e mezza - tre ore e mezza - di omicidi, gente scomparsa e crollo del ponte Morandi, Gianluigi Nuzzi chiede agli opinionisti il caso che li ha maggiormente colpiti.Nonostante le buone intenzioni (una campagna contro il femminicidio, il blocco finale nel quale Tullio Solenghi a Genova elenca in maniera molto struggente i morti di Genova e parte del ...

Manuela Bailo : Fabrizio Pasini verso i domiciliari/ Una piuma tatuata alla base dell'omicidio? (Quarto Grado) : Manuela Bailo, Fabrizio Pasini amante ed assassino reo confesso potrebbe presto ottenere i domiciliari. Il movente dell'omicidio potrebbe essere un tatuaggio.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 20:46:00 GMT)

Quarto Grado : anticipazioni e casi del 14 settembre : Quarto Grado anticipazioni – Il 14 settembre ritorna il programma di cronaca e inchiesta di Gianluigi Nuzzi nella prima serata di Rete 4. Al fianco del conduttore ci sarà ancora una volta Alessandra Viero e la squadra guidata da Sebastiano Lombardi. Le anticipazioni di Quarto Grado si concentrano sui gialli dell’estate e sul crollo di Ponte Morandi. Quarto Grado anticipazioni e casi In apertura della prima puntata, Quarto Grado si ...

Quarto Grado - 14 settembre : al centro della puntata il crollo del ponte Morandi a Genova : La squadra del programma della rete diretta da Sebastiano Lombardi riprende ad indagare su casi di cronaca , vicende irrisolte e cold case che da anni attendono la verità. Tutta la redazione della ...