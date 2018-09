Quali sono i punti della battaglia che si sta consumando nell' esecutivo

agi

(Di giovedì 27 settembre 2018) Sarà una giornata decisiva per il documento di Economia e finanza, ma anche da quello che emerge per le sorti del governo. Anche se il vicepremier Luigi Di Maio assicura che “Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni”. Da Bruxelles aggiunge che “Oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del Consiglio dei Ministri - spiega il vicepremier -. Qui non ci si impicca su un numero o su un altro: il termine per il Def è oggi, quindi per quanto mi riguarda il CdM è oggi”. In mattinata è circolata una notizia di un possibile slittamento del Consiglio dei ministri per via del mancato accorto tra tra Lega e M5s sul livello del rapporto deficit/Pil da indicarea nota di aggiornamento del Def. Da quello che si ...