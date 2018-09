Protezione24 Persona | Samsung e SicurItalia lanciano l’app per la sicurezza personale

Protezione24 Persona : Samsung e SecurItalia lanciano l’app per la sicurezza personale : Protezione24 Persona è l'applicazione di SicurItalia per la sicurezza Personale. Il telefono si trasforma in un dispositivo di emergenza con operatori umani disponibili H24. L'articolo Protezione24 Persona: Samsung e SecurItalia lanciano l’app per la sicurezza Personale proviene da TuttoAndroid.