Processo Cucchi bis | l' infermiere | ' Aveva un livido sullo zigomo'

Processo Cucchi bis - l'infermiere testimonia : 'Aveva livido su zigomo' - : "Aveva pupille normali e una ecchimosi nella zona zigomale destra", ha detto l'operatore sanitario durante il Processo per la morte del ragazzo, che vede imputati cinque carabinieri. "Mi disse che non ...

Processo Cucchi - l’infermiere che lo visitò la notte dell’arresti : “Si copriva. Intorno agli occhi era arrossato” : “La stanza era buia, si vedeva poco. Cucchi era disteso sulla branda e si copriva con il telo fin sopra il viso. L’ho incalzato con qualche domanda cercando di avvicinarmi e scoprirlo per vedere come stava, anche se lui continuava a coprirsi e diceva: ‘Non mi serve niente'”. Sono le parole dell’infermiere che visitò Stefano Cucchi la notte del suo arresto, chiamato dai carabinieri che avevano fermato il giovane per detenzione ...

Cucchi - 'Sappiamo chi è Stato' : centinaia di studenti in presidio per il Processo bis : 'Sono ormai nove anni che ci mobilitiamo con la famiglia di Stefano. Questo per dimostrare che quello di Stefano non è solo un caso di cronaca ma un fatto politico. È un fatto che ci riguarda tutti'. Così, all'agenzia Dire, Francesco del collettivo 'Sapienza clandestina', durante il presidio degli studenti a piazzale Clodio in ...

Processo Cucchi : Centinaia di studenti a Piazzale Clodio : Roma- ‘Sappiamo chi e’ stato, con Stefano nel cuore, con il sangue negli occhi’. Con questo striscione, rivolto verso il Tribunale, e’ iniziato a Roma il presidio degli studenti a Piazzale Clodio in occasione della prima udienza del Processo bis sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta quasi 9 anni fa sei giorni dopo il suo arresto per possesso di marijuana. Durante l’udienza di oggi dovrebbero iniziare le ...

Ilaria Cucchi : “Denunciata dal maresciallo Mandolini - imputato nel Processo sulla morte di Stefano” : Roberto Mandolini, secondo il super testimone Riccardo Casamassima, sapeva che Stefano Cucchi era stato massacrato di botte dai colleghi carabinieri: "Mi disse: 'È successo un casino. I ragazzi hanno massacrato di botte un arrestato. Mai visto uno ridotto così'".Continua a leggere