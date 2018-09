Primo sciopero contro i robot ruba lavoro

Scuola - Primo sciopero e sit-in alla Camera : 'Governo ha fallito' : Roma, 11 set., askanews, - Alcune centinaia di persone hanno manifestato a Roma, davanti la Camera dei Deputati, nel giorno del primo sciopero del nuovo anno scolastico, proclamato dall'Anief per ...

Scuola - Primo sciopero del nuovo anno scolastico : sit-in dei docenti a Montecitorio : La protesta indetta da Anief e dai cobas per denunciare ancora un volta la condizione dei precari della Scuola. La mobilitazione, prevista dalle 9 alle 14, si svolgerà in contemporanea alla discussione del decreto Milleproroghe a Montecitorio dove ci sarà anche un sit in dei sindacati.Continua a leggere

Scuola - Primo sciopero del nuovo anno scolastico/ Ultime notizie - sit-in dei precari davanti al Parlamento : Scuola, primo sciopero del nuovo anno scolastico. Ultime notizie, sit-in dei precari davanti al Parlamento: Anief, "qui per dimostrare che non sono fantasmi"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:20:00 GMT)

Scuola - Primo sciopero. Sit-in a Camera : 8.18 primo sciopero del nuovo anno scolastico per tutto il personale docente, Ata ed educativo (comprese materne e nidi comunali). In occasione della discussione del decreto milleproroghe, si tiene un Sit-in davanti alla Camera, organizzato da Anief con la partecipazione dei Cobas. Le organizzazioni chiedono tra l'altro l'inserimento nelle Graduatorie a esaurimento (Gae) di tutti i docenti abilitati, conferma in ruolo di chi ha superato ...

Oggi il Primo sciopero del nuovo anno scolastico - sit-in a Montecitorio - : Roma, 11 set., askanews, - Anche se in molte regioni non si è ancora tornati sui banchi, ieri lezioni al via in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Friuli Venezia Giulia,, si tiene Oggi il primo sciopero ...

Scuola al via ma senza prof - tante cattedre scoperte : Primo sciopero in arrivo : Come già annunciato dai sindacati, migliaia di cattedre sono rimaste scoperte. L'Anief in piazza per il primo sciopero...

Scuola - si torna in classe in 4 regioni. Domani Primo sciopero : Roma, 10 set., askanews, - Riparte la Scuola in quattro regioni: lezioni oggi al via in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. E anche se in molte regioni non si è ancora tornati sui ...

Scuola - si torna in classe in 4 regioni. Domani Primo sciopero : Roma, 10 set., askanews, - Riparte la Scuola in quattro regioni: lezioni oggi al via in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. E anche se in molte regioni non si è ancora tornati sui ...

Primo sciopero dell'anno già il secondo giorno di scuola in provincia di Cuneo : E' stato proclamato per l'intera giornata di martedì 11 settembre lo sciopero del personale docente, Ata ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, comprese scuole ...

Tutti i sindacati uniti per l'Ilva : Primo sciopero contro Di Maio : Ad ore è invece atteso il parere nel ministero dell'Economia per avere chiarimenti sulla proroga, a gara in corso, delle scadenze intermedie del piano ambientale. Secondo indiscrezioni il ministro ...

Ryanair - in Italia il Primo contratto collettivo dei piloti/ Ma Cgil e Uil proclamano uno sciopero : Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:57:00 GMT)

Giudici di pace - Primo sciopero per Bonafede : disattende impegni : I Giudici di pace hanno proclamato un mese di sciopero a partire dal 17 settembre prossimo. Obiettivo della protesta il Ministro Bonafede : 'disattende il contratto di Governo - accusa l'Unione ...