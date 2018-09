Preso quarto rapinatore di Lanciano | Salvini | Straniero infame

Rapina con pestaggio in villa : Preso anche il quarto uomo della banda di Lanciano : È stato preso dalla Polizia il quarto appartenente alla banda che ha aggredito nella loro villa a Lanciano, in provincia di Chieti, i coniugi Martelli. Si chiama Alexandru Bogadan Colteanu, un romeno, è stato arrestato dagli uomini dello Sco e della squadra mobile a Caserta....

Rapina Lanciano : Preso il quarto uomo 26enne : È stato catturato a Caserta il quarto uomo, fortemente sospettato di essere il responsabile della banda che ha compiuto la violenta Rapina in villa a Lanciano ai danni dei coniugi Martelli. E' stato Preso a Caserta il quarto uomo, indicato come il capo della banda che domenica ha Rapinato i coniugi Martelli nella loro villa a Lanciano (Chieti). Si tratta di Alexandru Bogdan Colteanu, 26enne romeno come il resto della gang, già ricercato in ...