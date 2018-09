Premi e sconti | un codice su tutti gli scontrini per ottenere regali Cosa cambia

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 settembre 2018) Rilanciare la lotteria degli, immaginata già nella scorsa legislatura e mai diventata operativa. È una Delle ipotesi al vaglio del governo in vista della manovra di bilancio. La lotteria, nelle intenzioni, scatterebbe dal 1 gennaio 2020, legata all’avvio da luglio 2019 deglie dei corrispettivi. Confermata anche, da gennaio 2019 l’obbligo di fattura elettronica tra privati. Si tratta una lotteria messa in piedi per educare gli italiani a chiedere (e ad emettere) lo scontrino fiscale quando vengono effettuati acquisti di qualsiasi genere. La montagna di soldi incassati diminuendo l’evasione, servirà a finanziare le entrate dello Stato ma anche le tasche dei cittadini. Secondo quanto riportato a ”Il Messaggero’ bisogna trasformare gli attualifiscali cartacei indigitali: ovvero, ai negozianti verrà imposto ...