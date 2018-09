Ponte di Genova | l' autore del post cult per Toninelli | “Ma quale leone da tastiera | provi

Ponte Morandi - Pronto il decreto per Genova : Il testo del cosiddetto decreto Genova è stato approvato dalla Ragioneria generale dello Stato e viene ora inviato alla Presidenza della Repubblica: oltre ai provvedimenti a favore della città ligure, duramente colpita dalla tragedia del 14 agosto, contiene anche molti altri elementi relativi alla ricostruzione del Ponte Morandi e al tema della sicurezza delle infrastrutture.Il commissario. Il testo definisce il ruolo del commissario ...

Decreto Genova - Rixi (Lega) : “Nuovo Ponte entro un anno? Me lo auguro vivamente. Io sono ormai come San Tommaso” : “Il nuovo ponte Morandi entro un anno o un anno e mezzo? Me lo auguro vivamente, farò tutto ciò che è in mio potere perché sia così. Ma ormai sono diventato come San Tommaso“. sono le parole pronunciate ai microfoni di Effetto Giorno, su Radio24, da Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. “Stiamo fronteggiando temi che non sono mai stati affrontati” – continua – “Non è mai caduto ...

I 5 stelle vogliono cestinare il Ponte di Renzo Piano per Genova : "I progetti di ricostruzione del ponte Morandi devono essere vagliati con un concorso serio, anche mettendo da parte quello dell'architetto Renzo Piano". È la richiesta avanzata dalla consigliera regionale dell'M5S Alice Salvatore oggi pomeriggio a Genova. La consigliera stigmatizza quello che definisce "il siparietto Castellucci-Toti-Piano" di presentazione del progetto di ricostruzione."La nostra esigenza, come cittadini, è avere ...

Ponte MORANDI - ALLARME INASCOLTATO SULLE TRAVI IN 62 OBIEZIONI/ Decreto Genova - Rixi : “Commissario subito” : Decreto Genova, coperture ok “Oggi in Quirinale”. Ultime notizie, il capoluogo ligure pronto a riemergere con l'approvazione del Decreto straordinario dopo il crollo del MORANDI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Decreto Genova - dallo Stato 360 milioni a garanzia del Ponte. Ecco il testo inviato al Colle : Una garanzia pubblica per il ponte di Genova di 30 milioni l'anno per 12 anni, dal 2018 al 2029. Vale 360 milioni in tutto la copertura statale dei lavori per la ricostruzione, a valere sul Fondo nazionale infrastrutture, nel caso in cui Autostrade rifiutasse di pagarli...

Genova - pronto il decreto per il Ponte Morandi : ma non mancano le polemiche : Il rimpallo ha esacerbato il clima di tensione già esistente tra il ministero dell'Economia e l'anima politica del governo pentaleghista. In realtà, il dubbio sulle coperture resta, ma verranno ...

Decreto Genova : arriva la bollinatura/ Ultime notizie - il Ponte Morandi sarà distrutto l'8 dicembre? : Decreto Genova, coperture ok “Oggi in Quirinale”. Ultime notizie, il capoluogo ligure pronto a riemergere con l'approvazione del Decreto straordinario dopo il crollo del Morandi(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 11:53:00 GMT)

Crollo Ponte : Dl Genova al Quirinale : ANSA, - ROMA, 27 SET - Il decreto Genova e' arrivato al Quirinale. Il testo passera' alla valutazione dei tecnici della presidenza della Repubblica Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Crollo Ponte : Dl Genova al Quirinale : ANSA, - ROMA, 27 SET - Il decreto Genova e' arrivato al Quirinale. Il testo passera' alla valutazione dei tecnici della presidenza della Repubblica 27 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

«Il decreto sul Ponte Morandi a Genova è stato bollinato» Crollo - le ipotesi del Mit : video : Lo riferiscono fonti del Ministero, via libera della Ragioneria di stato, ora il testo sarà trasmesso al Quirinale. Toti: «Non è detto che sia soddisfacente»

Ponte Morandi - il decreto Genova è stato ‘bollinato’ dalla Ragioneria : ora passa al Colle : Dopo giorni d'attesa il decreto Genova potrà essere trasmesso al Quirinale per la sua promulgazione. Luigi Di Maio in diretta Facebook annuncia: "Conte mi ha scritto dicendomi che la bollinatura al decreto Genova è arrivata".Continua a leggere

Crollo Ponte - il decreto Genova è stato "bollinato" : ora va al Colle : La conferma è giunta anche dal vicepremier Luigi Di Maio, a sua volta avvisato dal premier Giuseppe Conte

Crollo Ponte Genova - Cozzi : “Non è esclusa la demolizione prima di 60 giorni” : “I tempi della demolizione non dipendono dalla procura. Ci sono i periti nominati dal gip che dovranno fare i loro accertamenti e non e’ detto che non si possa poi procedere alla demolizione anche prima della scadenza dei 60 giorni. Certo, c’è anche il problema che non e’ ancora stato presentato un piano da chi ha le competenze”. Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, parlando dei tempi ...

«Toninelli - serve solo un c*** di Ponte» : il post su Facebook è virale. E gli sfollati di Genova premono Guarda : La prima banca al mondo è il Banco di San Giorgio. Pensi, non abbiamo creato un edificio mirato alle speculazioni bancarie con cui il suo partito ha proprio un brutto rapporto, non abbiamo usato i ...