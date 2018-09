Polonia-Serbia 3-0 | Mondiali pallavolo | vittoria netta per i polacchi Serve un' impresa

Polonia-Serbia - il biscotto (bis…) è servito. Quando la formula agevola gli inciuci… : E’ bastata una partita completamente sbagliata per far sfumare i sogni di gloria. Un’Italia irriconoscibile e rinunciataria ieri è stata travolta senza appello dalla Serbia. Una sconfitta che, salvo miracoli sportivi, comporterà l’eliminazione dai Mondiali di volley. Ma come, c’è un’altra partita da giocare con la Polonia domani, starete pensando…E’ vero, gli azzurri saranno ancora padroni del proprio ...

Volley - Mondiali 2018 : Polonia-Serbia 3-0 - Italia quasi eliminata : L’Italia è quasi eliminata dai Mondiali 2018 di Volley maschile. La Polonia ha sconfitto la Serbia per 3-0 (28-26; 28-26; 25-22) e ora la nostra Nazionale è davvero con le spalle al muro: domani sera dobbiamo battere i Campioni del Mondo per 3-0 con 15 punti complessivi di vantaggio per qualificarci alle semifinali, altrimenti gli azzurri dovranno fare prematuramente le valigie. Al Pala Alpitour di Torino, i biancorossi sono riusciti ad ...

LIVE Polonia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia appesa a un filo - i polacchi sono avanti 2-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una partita fondamentale della terza fase della rassegna iridata, la corsa verso le semifinali è entrata nel vivo e anche l’Italia osserverà questo incontro con parecchia attenzione: dopo la scoppola subita ieri contro gli slavi, la nostra Nazionale deve assolutamente tifare Serbia perché ...

“La battuta di Fabiola” : Serbia - ora batti la Polonia alla stessa velocità : Da atleta c’è un cosa che da sempre amo più di tutte, ed è la velocità! Amo provare e riprovare ogni gesto cercando di aumentarla sempre di più e amo ammirarla nei giocatori più forti. È una qualità magnetica, che affascina forse più della potenza nel nostro sport. Ieri sera la Serbia ha viaggiato a velocità supersoniche e bruscamente ci ha “buttato giù” dal letto comodo di casa nel bel mezzo di un sogno. Purtroppo nella nostra metà campo ...

Volley - Mondiali 2018 : USA-Russia - Campioni d’Europa spalle al muro! Polonia-Serbia - l’Italia osserva interessata : le partite di oggi : La terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile entra nel vivo al Pala Alpitour di Torino, oggi si giocheranno due partite che potrebbero essere decisive nella corsa verso le semifinali. L’Italia osserva un turno di riposo ma lo spettacolo si preannuncia ugualmente succulento nel capoluogo piemontese. USA vs RUSSIA (ore 17.00, Pool I a Torino): I Campioni d’Europa sono già spalle al muro dopo la dolorosa sconfitta di ieri ...

Mondiali volley 2018 - Torino (e l’Italia) pronta per le final six : Serbia e Polonia tra Zaytsev e la semifinale : Il PalaAlpitour di Torino è sold-out. La febbre del volley ha fatto presa su una città malata di calcio. Appuntamento mercoledì sera, ore 21.15 (diretta su Raidue) per Italia-Serbia, prima partita per gli azzurri nel pool da cui usciranno due semifinaliste dei Mondiali di pallavolo maschile. E qualche ora prima, alle 17 (sempre in diretta su Raidue), sarà la volta dei campioni olimpici del Brasile contro i campioni d’Europa della Russia. ...

Volley - Mondiali 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - orari e tv delle sfide a Serbia e Polonia. Il programma completo : Ormai ci siamo. L’Italia affronterà Serbia e Polonia nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro gli ostici slavi e i Campioni del Mondo nel gironcino che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: in palio due posti per le semifinali incrociate contro le superstiti nel girone di ferro composto da Brasile, Russia e USA. Gli azzurri possono davvero puntare alla ...

Mondiali - Italvolley contro Serbia e Polonia : le dirette della Final Six su RaiDue : L'Italvolley brava e fortunata, anche se a questi livelli ogni avversaria è temibile. Ad ogni modo gli azzurri del CT Blengini nel girone delle Final Six ai Campionati Mondiali di Pallavolo, hanno evitato gli spauracchi [VIDEO] Brasile, Russia e Stati Uniti che comporranno un autentico 'girone della morte'. Per l'Italia, invece, le avversarie si chiamano Polonia e Serbia. Accedono alle semiFinali incrociate le prime due di ciascun girone ed è ...