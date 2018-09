Politica agricola Incontro con Commissario Europeo dello sviluppo rurale

“CAPsizing. Per la resilienza climatica” : un progetto per sensibilizzare sulle opportunità offerte dalla Politica agricola Comune : Il prossimo 25 settembre Kyoto Club organizza il convegno di lancio di “CAPsizing – per la resilienza climatica” un progetto promosso dall’associazione con il contributo dalla Direzione Generale “Agricoltura e sviluppo rurale” della Commissione UE. L’obiettivo principale del progetto è quello di sensibilizzare i giovani agricoltori, gli studenti delle Facoltà e degli Istituti di Agraria e ...