Polemica Lory Del Santo | ' Assente al funerale per paura di non andare al Grande Fratello'

Blastingnews

: Lory Del Santo non va ai funerali del figlio: polemica - infoitcultura : Lory Del Santo non va ai funerali del figlio: polemica - solox_te : RT @BITCHYFit: 'Lory non va ai funerali del figlio per paura di non entrare al GF Vip' - la polemica del giornalista | BitchyF https://t.co… - Fr4ncyTUrry : “Lory non va ai funerali del figlio per paura di non entrare al GF Vip” – la polemica del giornalista -

(Di giovedì 27 settembre 2018)Delquesta settimana si è fatta coraggio e ha scelto di raccontare per la prima volta in televisione il dramma personale che l'ha colpita, riguardante la morte del figlio di appena 19 anni. Un vero e proprio trauma per la showgirl che già diversi anni fa perse un altro figlio, Conor, avuto dal chitarrista Eric Clapton. Nel corso dell'intervista a Verissimo, la Delammise che le sarebbe piaciuto poter partecipare alla nuova edizione delVip, in quanto secondo lei quell'esperienza poteva servirle come una sorta di terapia per arginare il suo dolore.Dele il tweet di Antonello Piroso dopo la morte del figlio Parole che hanno scatenato subito delle accese polemiche in rete e qualche giorno fa il giornalista Antonello Piroso ha postato un tweet in cui ha raccontato un retroscena di questa delicata e triste vicenda. Nel dettaglio, infatti, Piroso ...