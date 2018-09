Playstation Plus | svelati i titoli gratuiti di Ottobre

Playstation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di ottobre 2018 : Replicare le stellari offerte di videogiochi gratuiti del PS Plus di agosto e settembre era davvero difficile, ma in ogni caso Sony ha voluto proporre una line up più che dignitosa con i titoli gratuiti del PS Plus di ottobre, resi ufficiali dal blog PlayStation solo qualche minuto fa.Troveremo ad attenderci tra solo qualche giorno la bellezza di 6 videogiochi per i dispositivi della famiglia PlayStation, tra cui spiccano indubbiamente Friday ...

Diablo 3 e Nioh potrebbero essere in arrivo tra i giochi Playstation Plus di ottobre : Dopo l'ottima line-up di giochi del PS Plus di settembre, probabilmente gli abbonati al servizio potrebbero ricevere altre gradite sorprese. Stando a quanto riportato da Pushsquare, Un utente Reddit avrebbe affermato di aver individuato i giochi PlayStation Plus del mese prossimo sul PlayStation Store, includendo un'immagine come prova. Secondo l'indiscrezione emersa, gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno Nioh e Diablo III senza costi ...

Previsioni giochi gratis per Playstation Plus di agosto 2018 - debole speculazione? : PlayStation Plus riserverà ottime novità per ottobre 2018, dopo un settembre davvero scoppiettante e che ha visto Destiny 2 tra i titoli ottenibili. Sono già disponibili le prime Previsioni sui giochi gratis per PS4 della line-up PlayStation Plus di ottobre 2018, ma l’annuncio ufficiale è in programma probabilmente per la fine di ottobre. Prendete queste indiscrezioni però con le dovute pinze, si tratta assolutamente di primi rumor. Un utente ...

Fortnite : disponibile un pacchetto di contenuti esclusivo per gli abbonati Playstation Plus : Anche se potrebbero non essere in grado di giocare a Fortnite con utenti di altre console, i giocatori PlayStation 4 possono beneficiare di un'interessante iniziativa. Come riporta Dualshockers, Epic Games ha lanciato il pacchetto pack celebrativo per gli abbonati PlayStation Plus che aggiunge alcuni nuovi articoli cosmetici.Mentre i precedenti pack PlayStation Plus includevano oggetti come skin o deltaplani, questo pacchetto include:Ovviamente, ...

Playstation Plus : l'abbonamento a 12 mesi in uno sconto imperdibile : Siamo sempre attenti alle offerte più interessanti che potrebbero far gola a tutti i videogiocatori e in questo caso vi segnaliamo un importante sconto dedicato al PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony.Lo sconto in questione riguarda l'abbonamento per 12 mesi che viene proposto con uno sconto del 25% che corrisponde a un risparmio di €15. Per sfruttare l'offerta non dovrete far altro che cliccare sul link qui di seguito (per ...

Data download giochi gratis Playstation Plus di settembre : ci sono Destiny 2 e God of War 3 : Alla fine Sony ha accontentato tutti: i giochi gratis PlayStation Plus di settembre sono davvero una bomba. Finalmente la casa giapponese ha capito che deve trattare bene i suoi abbonati, fornendo mensilmente dei titoli tripla A accattivanti, sempre parlando con grande rispetto dei giochi indie. Oltre alla lista dei giochi abbiamo anche la Data precisa di quando si potrà effettuare il download. giochi gratis PlayStation Plus: Data ...

Playstation Plus : rivelati gli straordinari giochi gratuiti di settembre 2018 : Il ritorno dalle vacanze per i sottoscrittori di un abbonamento PlayStation Plus si anticipa estremamente dolce, poiché questo pomeriggio Sony ha svelato quali saranno i titoli gratuiti di settembre per tutti gli abbonati, che saranno molto felici di poter giocare questo mese a una manciata di videogiochi davvero importanti.La line up dei titoli gratuiti del PlayStation Plus di settembre si apre con Destiny 2, il secondo capitolo della saga ...

Playstation Plus : i giochi gratuiti di agosto per PS3 - PS4 e PS Vita : Ogni mese, Sony aggiunge uno stuolo di giochi gratuiti al suo programma premium Playstation Plus. agosto 2018 non è diverso e i possessori di Playstation 3, Playstation 4 e Playstation Vita hanno a disposizione un paio di fantastici giochi da aggiungere alle loro collezioni, se abbonati a PS Plus. I regali di agosto di Playstation Plus Su Playstation 4, le attrazioni principali sono Mafia III e Dead by Daylight. I possessori di Playstation 3 ...

Playstation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di agosto 2018 : I videogiochi gratuti di agosto offerti da Sony agli abbonati del PlayStation Plus subiranno un piccolo ritardo diventando disponibili solo il prossimo 7 agosto, ma sembra che la compagnia abbia voluto farsi perdonare annunciando una line up davvero stellare per il Plus di questo mese.Gli abbonati Plus in possesso di una PS4 potranno infatti interpretare ad agosto il vendicativo Lincoln Clay in Mafia III, e divertirsi a scappare dagli altri ...

Sony : gli abbonati al servizio Playstation Plus sono 33.9 milioni : Dopo l'annuncio dei risultati finanziari di Sony per l'anno fiscale 2018 (nel periodo compreso tra il 1 ° aprile e il 30 giugno 2018), il gigante dell'elettronica ha condiviso ulteriori informazioni sui suoi guadagni.Come segnala Dualshockers, dall'ultimo trimestre, Sony ha deciso di rendere trasparente il numero di abbonati PlayStation Plus nella sua documentazione sugli utili, a ulteriore testimonianza del fatto che le entrate fornite dal ...

GTA Online non richiederà Playstation Plus fino al 6 agosto : L'update porterà con sé alcuni dei DJ più famosi al mondo, con missioni speciali affidate ai giocatori, in questi giorni: Solomun " 24 luglio Tale Of Us " 31 luglio Dixon " 7 agosto The Black Madonna ...

È tempo di sconti su Playstation Store - fino all’80% per i membri PS Plus : È periodo di sconti su Playstation Store, fino all’80% per gli iscritti a PS Plus. I titoli a prezzi scontati sono tanti e anche molto noti a partire da Fortnite a Battlefield 1 Revolizion, andiamo a scoprire cosa ha in serbo per noi Sony in questo fine luglio di caldo e afa. Playstation Store: sconti fino al 31 luglio Non hai ancora provato la campagna PvE di Fortnite “Salva il mondo”? Questa è la tua occasione: su PS Store è ...