Playboy morto a Rimini | la ragazza che era con lui | ' Io e Zanza abbiamo fatto l' amore

ZANZA - IL Playboy DI RIMINI É MORTO/ Ultime notizie - Maurizio Zanfanti deceduto in auto dopo rapporto sessuale : RIMINI, ZANZA è MORTO: addio al re dei vitelloni. Ultime notizie, appartato con una 23enne, poi il malore. Maurizio Zanfanti aveva 63 anni, ed era famosissimo in Riviera(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 08:06:00 GMT)

Morto Zanza - re dei Playboy romagnoli : malore fatale dopo l'ultima notte di passione : Amava «amare» ma il suo cuore, per una beffa del destino, non avrebbe retto all'ultima notte di passione: è Morto così, per un malore dopo un rapporto sessuale, Maurizio...

Morto Zanza - re dei Playboy romagnoli : malore fatale dopo l'ultima notte di passione : Amava 'amare' ma il suo cuore, per una beffa del destino, non avrebbe retto all'ultima notte di passione: è Morto così, per un malore dopo un rapporto sessuale, Maurizio Zanfanti , in arte 'Zanza', il ...

Malore dopo una notte di sesso con una 23enne : è morto famoso Playboy [NOME e DETTAGLI] : E’ morto la notte scorsa dopo un rapporto sessuale: il cuore di Maurizio Zanfanti, detto “Zanza”, il più famoso dei playboy della Riviera riminese, non ha retto. Conosciuto anche all’estero, soprattutto nei Paesi nordici come Svezia e Norvegia, ma anche nel Regno Unito e in Germania (la “Bild” gli dedico’ due pagine speciali), Zanza aveva 63 anni e ieri notte aveva telefonato a una giovane amica, ...

Morto Maurizio "Zanza" Zanfanti - noto Playboy di Rimini - : L'uomo è deceduto a 63 anni mentre si trovava in compagnia di una 23enne. Famoso fin dagli anni '70, lavorava come buttadentro in un noto locale della riviera romagnola e si vantava di aver sedotto ...

Il re dei Playboy romagnoli è morto facendo quello che più amava : Delle sue doti di amatore ne aveva parlato persino uno dei più popolari quotidiani tedeschi, The Bild, e lui, era il 2015, rispose dalle colonne de Il Resto del Carlino: “Tutta promozione per la Riviera. Penso di averne fatta molta più io che cento agenzie”. Era così Maurizio Zanfanti, in arte Zanza, re dei playboy romagnoli. Verbi usati al passato perché la vita di Zanza, classe ’55, si ...

È morto il Playboy riminese Maurizio Zanfanti - detto Zanza. È stato stroncato da un malore mentre era con una 23enne : È morto mentre faceva sesso con una 23enne. A 63 anni Maurizio Zanfanti, conosciuto come Zanza, è stato stroncato da un malore. La sua fama da playboy si era diffusa negli anni Settanta, quando lavorava al locale "Blow Up", a Rimini. A riferirlo è il Corriere della Sera:Era definito «il re dei vitelloni». O «il re dei playboy» riminesi. È morto, a 63 anni, stroncato da un malore mentre era ...

Morto «Zanza» - re dei Playboy di Rimini : stroncato da malore dopo una notte d’amore Foto : Maurizio Zanfanti, 63 anni, il «re dei vitelloni» riminesi, celebre latin lover della Riviera. Raccontava di aver avuto migliaia di donne. Si è sentito male mentre era appartato con una ragazza dell’Est, che ha dato l’allarme