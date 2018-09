Pil Usa confermato al +4 | 2% come previsto | Trump può esultare

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa (27 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dopo le decisioni della Fed, attende il Pil dagli Usa. Attesi anche altri dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 03:43:00 GMT)

“Scusate - il Pilota è ubriaco!”. Tragedia sfiorata su un aereo ‘italiano’ : “Scusate, il pilota è ubriaco!”. Sembra una barzelletta ma non lo è: quanto accaduto a bordo di un aereo di Blue Panorama è ai limiti dell’assurdo. È successo tutto in Albania all’aeroporto Tirana Madre Teresa. Il pilota del volo, un uomo spagnolo di 47 anni, è salito a bordo dell’aereo di linea che avrebbe dovuto pilotare da Tirana a Bologna completamente ubriaco, come scrive Albania News.L’allarme, dato ...

Volo Jet Airways : malori e sanguinamenti a causa di un errore dei Piloti : Lo scorso 20 settembre, i passeggeri di un Volo Jet Airways sono entrati completamente nel panico per via di un errore avvenuto da parte dell'equipaggio presente nell'aereo che sarebbe potuto costare molto caro ai passeggeri presenti. Il Volo era decollato da Mumbai, in India ed era diretto a Jaipur. All'improvviso, i passeggeri hanno visto del sangue scendere dal naso e dalle orecchie, oltre ad accusare diversi giramenti di testa. Tutti sono ...

Usa - giovane entra indisturbato nella cabina di Pilotaggio di un aereo di linea : Il giovane, Nishal Sankat, ha scavalcato la recinzione dell’aeroporto di Orlando, in Florida, ed è salito a bordo di un aereo dell’American Airlines. Due operai lo hanno visto e bloccato. Il ragazzo non ha precedenti penali: gli inquirenti lavorano per capire quali fossero le sue intenzioni su quell’aereo.Continua a leggere

Coldiretti : il Pil crolla solo nei campi a causa del clima impazzito : L’agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,3%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccità su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei conti economici nazionali da parte ...

OCSE TAGLIA STIMA CRESCITA ITALIA “NON DISFARE LEGGE FORNERO”/ Pil in calo a 1 - 2% - la causa? La politica : OCSE “Brexit e ITALIA mettono a rischio la prosperità dell'Europa”. Ultime notizie, sottoSTIMAta la CRESCITA del pil per il 2018. Il monito della nuova capoeconomista Laurence Boone(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 00:44:00 GMT)

Panico su un volo Jet Airways - malori e sanguinamenti a causa di un errore dei Piloti : Momenti di Panico su un volo della Jet Airways decollato questa mattina da Mumbai, in India: decine di passeggeri hanno improvvisamente iniziato a perdere sangue dal naso e dalle orecchie e ad accusare violenti mal di testa mentre le maschere per l’ossigeno scendevano. L’equipaggio aveva dimenticato di premere il pulsante che regola la pressurizzazione della cabina.Continua a leggere

Bretella di Santhià : tir contro Pilone. Autostrada chiusa per 5 ore : Lo schianto è avvenuto alle 2,15 , quando lungo la Bretella di Santhià, quella che collega la A5 Torino-Aosta con la A4 Torino Milano, il traffico era scarso. Un tir condotto da uno slovacco di 54 ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “I Piloti maggiordomi? Mi sono scusato con Bottas. Dobbiamo imparare la lezione di Monza” : In lunga intervista concessa ad Autosprint il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene è andato a toccare tutti i temi caldi del post GP d’Italia del Mondiale 2018 di Formula Uno, senza sottrarsi agli argomenti scottanti. Sulla definizione di piloti “maggiordomi” che Arrivabene aveva usato parlando dei giochi di squadra in Mercedes e non in Ferrari, il manager bresciano ha corretto il tiro: “Ero convinto che ...

Usa - Trump : “Pil più alto del tasso di disoccupazione per la prima volta in 100 anni”. Ma c’è uno zero in più : “Il tasso di crescita del pil (4,2%) è più alto del tasso di disoccupazione (3,9%) per la prima volta negli ultimi 100 anni“, twitta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma il record, in realtà, è “solo” decennale. E a smentire il presidente ci ha pensato il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett che in conferenza stampa ha ammesso: “Qualcuno probabilmente ha trasmesso a Trump il numero ...

Moto2 - Fenati fa marcia indietro - il Pilota adesso si scusa : 'non sono stato un uomo' : Queste le parole di Fenati: ' chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un ...

Moto2 – Fenati fa marcia indietro - il Pilota adesso si scusa : “non sono stato un uomo” : Romano Fenati chiede ufficialmente scusa con un comunicato stampa sul suo sito: le parole del 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati chiede ufficialmente scusa! Dopo il comunicato del team Snipers che ha deciso di licenziare il 22enne di Ascoli Piceno, e le parole del Presidente MV Agusta che non lasciano sperare a nulla di buono per il futuro, il giovane pilota ha pubblicato sul suo sito un comunicato stampa ufficiale con le sue scuse per ...

Moto2 - il Team Snipers si scusa per la condotta di Romano Fenati : “Un fallo da reazione grave - il Pilota deve capire ciò che ha fatto e ripartire” : La condotta sconsiderata di Romano Fenati nel corso del GP di Misano 2018, 13esima prova del Mondiale 2018 di Moto2, ha avuto reazioni molto forti tra gli addetti ai lavori e il mondo degli appassionati. La pinzata volontaria sul freno della moto di Stefano Manzi a oltre 200 km/h, dopo che i due erano venuti a contatto poco prima, è un gesto costato la bandiera nera e la squalifica di due gare al pilota ascolano ma secondo molti quanto deciso ...

Moto2 - Fenati tira il freno a Manzi e non chiede scusa - il Pilota cerca un alibi : 'lui ha tentato di buttarmi fuori pista' : Romano Fenati preme il freno di Stefano Manzi e viene bandito dalla Moto2 per due gare: la 'giustificazione' del pilota di Ascoli Piceno dopo il suo grave gesto Un gesto di Romano Fenati durante la ...