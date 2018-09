Piazza Affari chiude in rosso e in fondo all' Europa

Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib perde lo 0 - 63% : Seduta negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,63% a 21.511 punti.

Piazza Affari : vendite diffuse su Safilo : Aggressivo ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in perdita del 17,40%. La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'andamento del World ...

Piazza Affari : perdite consistenti per Banca Generali : A picco il gruppo Bancario , che presenta un pessimo -2,13%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Generali evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per la Doria : Brillante rialzo per la Doria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,68%. Lo scenario su base settimanale della Doria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Piazza Affari : acquisti a mani basse su Autogrill : Prepotente rialzo per la società attiva nella ristorazione , che mostra una salita bruciante del 2,33% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento ...

Piazza Affari : nella bufera Fiera Milano : In forte ribasso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra un disastroso -2,33%. La tendenza ad una settimana di Fiera ...

A Piazza Affari torna l'incubo dello spread : Milano. L'Assiom Forex, l'associazione che raggruppa gli operatori dei mercati finanziari lo aveva previsto: se dalla legge di Bilancio dovesse uscire un rapporto deficit/pil al 2,1-2,2 per cento, il declassamento del rating dell'Italia è sicuro, ma non sarebbe la fine del mondo. Se però il deficit

Piazza Affari in rosso e lo spread Btp-bund sfiora 250 punti : Roma, 27 set., askanews, - L'Italia torna sotto la pressione dei mercati, con i rendimenti dei Btp a 10 anni che segnano una netta accelerazione e si avvicinano alla soglia psicologica del 3 per cento ...

Piazza Affari giù per tensioni su deficit/Pil. Lo spread balza a 250 punti : La Borsa milanese cede quasi l'1% ed è la peggiore in Europa all'apertura dei mercati a causa dell'apprensione degli investitori per l'odierna diffusione da parte del Governo italiano dei saldi di bilancio 2019. Giù le banche. Euro in ritirata sotto 1,7 dollari dopo la stretta della Fed...

Il governo alla prova del Def : Piazza Affari in forte calo - sale lo spread : MILANO - Ore 9.20. Nel giorno del test più importante fino ad ora per il governo, la presentazione della nota di aggiornamento al Def che traccerà il perimetro entro cui si muoverà la prossima legge ...

Borse in calo - Piazza Affari in rosso e lo Spread sale : Lo Spread Btp-bund balza dopo i primi scambi sfiorando i 250 punti base, fino a quota 249 da 233 di ieri, con un rendimento del decennale italiano tornato a un passo dalla soglia di guardia del 3%, al ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa (27 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dopo le decisioni della Fed, attende il Pil dagli Usa. Attesi anche altri dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 03:43:00 GMT)

Piazza Affari : ingrana la marcia Damiani : Brillante rialzo per la società che produce gioielli , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,95%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del World ...

Borsa - Piazza Affari chiude in lieve calo : Ftse Mib a -0 - 11% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,11% a 21.646 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,12% a quota 23.894 ...