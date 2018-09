Peugeot - La 208 festeggia con la serie speciale Signature

Peugeot 208 Signature : stile e tecnologia si fanno spazio in città [FOTO e PREZZO] : 208 Signature è una serie speciale che si fa notare per il design e la tecnologia presente di serie Realizzata in una tiratura limitata di soli 1.200 esemplari, l’inedita Peugeot 208 Signature si presenta come un’edizione speciale capace di offrire ancora più stile e tecnologia. Proposta unicamente con carrozzeria 5 porte e con motorizzazione a benzina PureTech da 82 CV S&S omologato Euro 6.2, ha di serie i cerchi in lega da 16” ...

CIR Junior : De Tommaso-Ferrara campioni su Peugeot 208 R2B : Damiano De Tommaso e Michele Ferrara, a bordo della Peugeot 208 R2B ufficiale, vincono il Campionato Italiano Rally Junior 2018. Un gran bel weekend di gara quello dell'equipaggio lombardo del team Peugeot Sport Italia, iniziato venerdì in maniera soft e poi esploso da metà gara in poi. Il secondo posto ottenuto nella penultima gara del

CIR - Peugeot Competition Top 208 - al Rally Adriatico lotta a quattro per il titolo : il torneo a cui mancherà poi un appuntamento per decretare ufficialmente chi siederà sulla 208 R2B, diventando titolare a tutti gli effetti nel 2019 con Peugeot Sport Italia . I piloti in gara per

Ciuffi campione Peugeot Competition Rally 208 : Il Rally Coppa Valtellina, finale della serie IRC Pirelli, ha consegnato al giovane toscano Tommaso Ciuffi il Peugeot Competition Rally 208 dopo una battaglia con Giacomo Guglielmini, arrivato al traguardo di Morbegno a soli 8"3 dal rivale e dopo aver guidato la classifica sino a metà gara. Ciuffi, che aveva perso il comando della serie

Due Peugeot 208 WRX Evo sul podio in Canada : Il Team PEUGEOT Total ha conquistato un duplice podio con le due PEUGEOT 208 WRX Evo questo weekend in Canada, nella settima manche del Campionato del Mondo FIA di Rallycross, con il 2° e il 3° posto di Timmy Hansen e Sébastien Loeb. Questo risultato convincente, frutto di un incessante lavoro di squadra, aumenta il