Petrolio | il rally sul mercato è destinato a durare ancora?

(Di giovedì 27 settembre 2018) La corsa delsta entusiasmando molti investitori amanti dell'oro nero. C'è chi dice che la corsa dei prezzi potrebbe presto arrivare alla quota di 100 dollari al barile, ma c'è anche chi avverte non di farsi prendere troppo dagli entusiasmi. Ilnon è quindi detto che durerà a lungo.I dati di fatto evidenziano che ad inizio settimana il Brent è salito sopra gli 80 dollari al barile, con l'indicatore Supertrend trading system che punta dritto al rialzo. La spinta all'oro nero è arrivata dall'OPEC e dai suoi alleati, che hanno segnalato una minore urgenza nell’aumentare la produzione, malgrado dagli USA stiano giungendo delle pressioni in merito per moderare i prezzi. L'analisi deldelL'elemento attorno al quale occorre focalizzarsi è la questione iraniana. La perdita delle forniture iraniane a causa delle sanzioni statunitensi sarà sicuramente importante, e ...