Musica - a Verona si festeggiano i 40 anni dall’uscita di “Sotto il segno dei Pesci” di Antonello Venditti : Un classico della Musica italiana dal titolo Sotto il segno dei pesci ha appena raggiunto il traguardo dei 40 anni dalla sua uscita. 40 anni festeggiati da colui che lo ha creato, Antonello Venditti, con uno speciale concerto all’Arena di Verona nella serata di domenica. Oltre tre ore di Musica, tanti ospiti sul palco (e in collegamento video, come Francesco Totti dopo l’esecuzione di Giulio Cesare) e tante emozioni nonostante alcuni ...

ANTONELLO VENDITTI - "SOTTO IL SEGNO DEI Pesci"/ Foto - Ermal Meta all'Arena di Verona : "grazie maestro" : ANTONELLO VENDITTI ha festeggiato i 40 anni di "Sotto il SEGNO dei Pesci" con una serata evento all'Arena di Verona tra ospiti e problemi tecnici: "Ho visto il futuro in quel disco"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:00:00 GMT)

Antonello Venditti - 40 anni di 'Sotto il segno dei Pesci' : 'Un disco in cui ho visto il futuro' : Insomma, potrebbe sembrare la cronaca di un disastro. E invece così non è stato, tanto che a mezzanotte e mezza passata, quando Venditti ha annunciato che avrebbe potuto fare ancora un paio di pezzi, ...

Venditti trova De Gregori sotto il segno dei Pesci : "Noi come Bartali e Coppi" : Nostro inviato a Verona Quarant'anni e risentirli. Ha impiegato poco Antonello Venditti, l'altra sera all'Arena di Verona, a ritrovare le atmosfere di sotto il segno dei pesci, il disco che gli ha ...

Antonello Venditti e i 40 anni di 'Sotto il segno dei Pesci' a Verona : 'Un disco ancora attuale. In attesa di quello nuovo...' - FOTO ... : "Quest'anno si celebra anche il trentennale di 'In questo mondo di ladri', ma quel disco fu più una FOTOgrafia della realtà nella quale eravamo calati all'epoca", prosegue Venditti: "'Sotto il segno ...

Venditti - festa all'Arena di Verona per i 40 anni dall'album 'Sotto il segno dei Pesci' : Tutto è cominciato 40 anni fa, quando uscì l'album 'Sotto il segno dei pesci', il disco che consacrò Antonello Venditti. Da allora il cantautore romano non ha mai smesso di scrivere musica e anche all'...

Venditti e De Gregori sul palco a Verona per i 40 anni di 'Sotto il segno dei Pesci' : Era il 1978, le strade d'Italia erano bagnate di sangue e, come dirà di lì a poco Lucio Dalla, si usciva poco la sera e c'era chi aveva messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. Ma, in quel ...

Venditti festeggia all'Arena i 40 anni di "Sotto il segno dei Pesci" con De Gregori e Meta - tra grandi successi e tante parole : Tre ore e venti di concerto, tra canzoni e tante, tante parole. E' così che Antonello Venditti ha voluto celebrare i quarant'anni di "Sotto il segno di pesci", con un live all'Arena di Verona nel ...

