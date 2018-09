Perché le notifiche Facebook arrivano in inglese? Ultimo aggiornamento incriminato

optimaitalia

(Di giovedì 27 settembre 2018) A più di qualcuno in queste ore sta capitando di ricevere lein. Di certo non si tratta di un bug bloccante, ma gli alert della nota app social e anche altre informazioni del proprio profilo, invece di presentarsi in italiano, parlano appunto la lingua d'oltremanica. Un fastidio di non poco conto per i poco anglofoni residenti entro i nostri confini.A cosa si devono i problemi dellein? Potrebbe essere in parte rassicurare sapere che non è la prima volta che l'applicazione del social abbandona l'italiano a favore della lingua straniera. C'è da precisare che oggi come in passato ad essere interessata dal bug è comunque solo l'applicazione per sistema operativo Android che proprio lo scorso 25 settembre ha ricevuto il suo, di certoper l'anomalia corrente. Sarebbe l'lavoro svolto dagli ...