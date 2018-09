Perchè hanno litigato Chiara Ferragni e Dolce&Gabbana? Una borsa all’origine del

MASSIMO GILETTI CACCIATO DALLA RAI / L'Intervista : "Mi ha dato fastidio perché non me l’hanno comunicato" : Ospite questa sera a L'Intervista di Maurizio Costanzo, MASSIMO GILETTI parla del suo addio alla Rai: "Il giorno prima avevo intuito che c’era qualche problema, ma..."(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:19:00 GMT)

Perché i fondatori di Instagram hanno detto addio a Mark Zuckerberg : Mark Zuckerberg ha fatto un'altra vittima. Anzi, questa volta sono due in un colpo solo. I fondatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger hanno detto addio a Facebook . Lo hanno fatto con poche ...

Perché i fondatori di Instagram hanno lasciato la società : Costruire qualcosa di nuovo richiede anche di fare un passo indietro, capire che cosa ci ispira e combinarlo con ciò di cui il mondo ha bisogno. Questo è ciò che intendiamo fare'. Nella decisione di ...

I numeri con cui Draghi ha spiegato perché le troppe parole del governo hanno fatto danni : Prestiti alle piccole e medie imprese più cari di 20 punti base, costi cresciuti di almeno 64 punti base per le emissioni obbligazionarie delle grandi società, credito al consumo delle famiglie ...

Poca programmazione - obiettivi frammentati - burocrazia : ecco perché le politiche per la coesione non hanno fatto svoltare il Sud : MILANO - Mobilita 352 miliardi in sette anni, 2014-2020, in Europa, oltre 46 dei quali in Italia. Eppure non ha avuto un peso risolutivo nell'appiattire le differenze tra il Nord e il Sud del Vecchio ...

Omegna - la denuncia di una ragazza di 21 anni : "Mi hanno negato una casa in affitto perché disabile" : Mi sono sentita crollare il mondo addosso'. La giovane ha incontrato anche il sindaco Paolo Marchioni, che ha promesso di approfondire la vicenda. 'La disabilità non c'entra' La replica del mediatore ...

Nadia Toffa e gli insulti - Eleonora Brigliadori denuncia la Rai : 'Perché mi hanno esclusa da Pechino Espress' : Fatta fuori dalla Rai , non molla: Eleonora Brigliadori farà vertenza contro l'esclusione da Pechino Express . L'attrice 48enne ha atteso la messa in onda della prima puntata per passare dalle parole ...

Formigoni : "Mi hanno sequestrato tutto. Io al rogo perché ho governato bene" : Amaro lo sfogo di Roberto Formigoni, dopo la condanna a sette anni e sei mesi in appello per corruzione. "È stragiusto che nessun altro sia stato condannato - dice al Corriere della sera - perché non abbiamo commesso nessun reato, ma non li ho commessi neanch'io. È un processo a 20 anni di governo virtuoso della Lombardia. Mi hanno condannato al rogo e alla damnatio memoriae".L'ex governatore della Regione Lombardia prosegue raccontando che gli ...

Perché gli uomini hanno più orientamento nello spazio delle donne - : Gli scienziati dell'Università di Londra ritengono che la differenza stia nella discriminazione di genere e nelle uguali opportunità, più che nelle abilità innate. Nel corso di un nuovo studio, hanno ...

J-AX e ROVAZZI/ Perché hanno litigato con Fedez? "Tra le cause anche Chiara Ferragni" (L'Intervista) : Il pubblico si interroga ancora sulla fine della collaborazione tra J-AX e Fedez che hanno dato via a numerosi tormentoni e che hanno deciso di separare le loro strade. (L'Intervista)(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Perché oltre 2 mila persone nel mondo hanno lo stesso sogno ricorrente? : Perché oltre 2 mila persone nel mondo hanno lo stesso sogno ricorrente? Di per sé, è già molto insolito che due persone facciano lo stesso sogno. Ma è decisamente strano che circa 2 mila persone in tutto il mondo affermino di avere lo stesso sogno ricorrente. Chi è l’uomo che così tante persone hanno incontrato nei loro sogni? C’è una spiegazione scientifica che può spiegare questo singolare fenomeno o abbiamo a che fare con un altro ...

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? Perché non ti vogliono» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

Ferragnez - spunta la verità : ecco perché Totti ed Ilary hanno rifiutato l'invito : La coppia non avrebbe gradito la "video-partecipazione" inviata loro da Fedez e Chiara Ferragni: "Troppo moderna". Il...

Rita Dalla Chiesa critica l'omaggio di Miss Italia a Frizzi : "Perché non gli hanno affidato altre manifestazioni quando ancora c’era?" : Fabrizio Frizzi è stato per anni il padrone di casa di Miss Italia. Ecco perché il concorso presieduto da Patrizia Mirigliani ha deciso di rendergli omaggio. Un omaggio che però Rita Dalla Chiesa non ha gradito: all'ex moglie non è piaciuta la scelta di dedicare una fascia al conduttore scomparso, la quale verrà consegnata ad una delle finaliste da Carlotta Mantovan, vedova Frizzi.La critica di Dalla Chiesa ...