Pechino Express 7 seconda puntata 27 settembre 2018 | anticipazioni e diretta

#PechinoExpress 7 – Seconda puntata del 27/09/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Seconda puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La prima puntata ha totalizzato 1.911.000 spettatori e uno share del 9,92%. PECHINO ...

Costantino della Gherardesca/ “Bisogna viaggiare per conoscere il mondo e se stessi” (Pechino Express 2018) : Costantino della Gherardesca è ancora una volta il conduttore e giudice super partes di Pechino Express, in onda questa sera giovedì 27 settembre su Rai 2.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:00:00 GMT)

Big show o Pechino Express? La tv del 27 settembre : Spazio all'attualità e alla politica su Rete4 e La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show . Su Rete4 alle 21.25 ci sarà "W l'Italia oggi e domani" condotto da Gerardo Greco, mentre su La7 alle 21.15 ...

Pechino Express 2018 - anticipazioni seconda puntata del 27 settembre : Secondo appuntamento con Pechino Express – Avventura in Africa su Rai2: ecco le anticipazioni di quello che vedremo in tv Dopo l’ottimo debutto della puntata d’esordio torna in prima serata su Rai2 “Pechino Express 2018“, l’adventure game prodotto dalla Rai in collaborazione con Magnolia. Dove saranno diretti questa settimana le sette coppie di concorrenti? Scopriamolo insieme! Pechino Express 2018 seconda puntata Giovedì 27 ...

Pechino Express 2018 - SECONDA TAPPA/ Concorrenti e diretta : chi sarà eliminato? Viaggio nel deserto marocchino : PECHINO EXPRESS 2018, Concorrenti e diretta SECONDA TAPPA 27 settembre: 491 chilometri in Marocco tra tradizioni e prove vantaggio per le sette coppie in gara. Chi sarà eliminato?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:08:00 GMT)

Pechino Express - le anticipazioni della seconda puntata : Giovedì 27 settembre, in prima serata Rai 2, un nuovo appuntamento con l'adventure game condotto da Costantino della...

Pechino Express 2018 - Eleonora Brigliadori fa causa al programma per esclusione ingiusta : Eleonora Brigliadori, esclusa dall'edizione di quest'anno di Pechino Express, è intenzionata a fare causa al programma condotto da Costantino Della Gherardesca

Pechino Express 2018 - tutte le novità del gioco : Grande successo per la nuova edizione di Pechino Express 2018: ecco le novità del game show condotto da Costantino della Gherardesca su Rai2 E’ ufficialmente cominciata la settima edizione di Pechino Express, il road game di successo di Rai 2. Confermato alla conduzione Costantino della Gherardesca, a cui spetta per il sesto anno consecutivo accompagnare le otto coppie concorrenti nella lunga Avventura in Africa. Ecco tutte le novità ...

Eleonora Brigliadori ha denunciato la Rai e svela il “vero motivo” della sua esclusione da Pechino Express : Eleonora Brigliadori dopo aver visto la prima puntata del reality di Rai Due ha deciso di denunciare Magnolia e la L'articolo Eleonora Brigliadori ha denunciato la Rai e svela il “vero motivo” della sua esclusione da Pechino Express proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Paola Caruso incinta a Pechino Express : «Ho avuto problemi al colon» : Paola Caruso incinta a Pechino Express . La showgirl è in attesa del suo primo figlio, il piccolo Nicola, ma nonostante la lieta notizia, starebbe affrontando non poche difficoltà dopo la rottura con ...

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe/ Frecciatina a Pechino Express 2018? "Mi è venuto un eritema scrotale" : Sembrava che tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe fosse tornato il sereno ma è bastata una freccitina di quest'ultima a Pechino Express 2018 per riportare la guerra sui social e non solo(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Pechino Express - Adriana Volpe : frecciata a Giancarlo Magalli. Lui replica : 'Sei un'eritema scrotale' : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli , nella prima puntata di Pechino Express , andata in onda giovedì 20 settembre, si sono scambiati una serie di frecciatine da brividi. A fare la prima battuta è stata ...