Pechino Express 7 diretta | prova vantaggio

Replica Pechino Express 7 - la seconda puntata in streaming online su RaiPlay : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raidue con Pechino Express 7, il fortunato reality show condotto da Costantino Della Gherardesca che al debutto ha ottenuto un ascolto di circa 2 milioni di spettatori con uno share che ha quasi sfiorato il 9%. Un buon debutto per il reality show che ha reso contentissimo il padrone di casa del programma, il quale ha ammesso di essere molto soddisfatto degli ascolti registrati dalla trasmissione al ...

I Promessi Sposi - Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale/ Vinceranno il vantaggio? (Pechino Express 2018) : Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale sono I Promessi Sposi a Pechino Express: si classificano tra le prime tre coppie per la prova Vantaggio. Riusciranno a vincere?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 22:23:00 GMT)

I Mattutini - Adriana Volpe e Marcello Cirillo/ Commossi dallo sguardo di un bambino (Pechino Express 2018) : Marcello Cirillo e Adriana Volpe sono I Mattutini a Pechino Express: nel corso sella seconda tappa hanno avuto la possibilità di incontrare una famiglia locale e commuoversi di fronte...(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 22:19:00 GMT)

Pechino Express 7 diretta : in viaggio verso Erfoud : [live_placement] Pechino Express - Avventura in Africa: torna questa sera su Rai2 l’adventure game prodotto da Rai2. Come sempre, a guidare le coppie in gara, ci sarà Costantino della Gherardesca. Cosa capiterà nella seconda tappa in Marocco? Quale coppia vincerà? Quale sarà eliminata? Scopritelo insieme a noi a partire dalle 21.20. Pechino Express 2018 | Seconda puntata: anticipazioni Pechino Express 2018, durante la seconda puntata, ...

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I Ridanciani/ Pechino Express 2018 : prima tappa in simbiosi con gli Scoppiati : Paola Caruso e Tommaso Zorzi sono I Ridanciani a Pechino Express: nella prima parte del gioco dovranno gareggiare in simbiosi con gli Scoppiati. Come se la caveranno?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:41:00 GMT)

MARCELLO CIRILLO E ADRIANA VOLPE - I MATTUTINI/ Sono davvero i più forti del gruppo? (Pechino Express 2018) : MARCELLO CIRILLO e ADRIANA VOLPE Sono I MATTUTINI a Pechino Express: la grande sintonia tra i due potrebbe essere importante nella caccia a una vittoria nel programma targato Rai.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:56:00 GMT)

FABRIZIO COLICA E TOMMY KUTI - GLI SCOPPIATI/ Pechino Express 2018 : prima da coppia - troveranno l'intesa? : FABRIZIO COLICA e TOMMY KUTI sono Gli ScoppiaTI a Pechino Express: i due sono stati uniti dagli incidenti dei rispettivi compagni in diversi momenti dell'adventure game.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:56:00 GMT)

PAOLA CARUSO E TOMMASO ZORZI - I RIDANCIANI/ Foto - l'invito della ex Bonas (Pechino Express 2018) : PAOLA CARUSO e TOMMASO ZORZI sono I RIDANCIANI a Pechino Express: sarà sufficiente la simpatia per vincere il programma? Serviranno anche capacità d'adattamento e un po' di fortuna.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:49:00 GMT)

LINDA MORSELLI E RACHELE FOGAR - LE MANNEQUIN/ Combattive : “E mò so c***i vostri” (Pechino Express 2018) : LINDA MORSELLI e RACHELE FOGAR sono Le MANNEQUIN a Pechino Express 2018: le due riusciranno a risollevarsi dopo aver rischiato l'eliminazione? Una settimana fa salvate dalla busta nera.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:40:00 GMT)

Pechino Express 7 : la diretta della seconda puntata : Pechino Express - Avventura in Africa: torna questa sera su Rai2 l’adventure game prodotto da Rai2. Come sempre, a guidare le coppie in gara, ci sarà Costantino della Gherardesca. Cosa capiterà nella seconda tappa in Marocco? Quale coppia vincerà? Quale sarà eliminata? Scopritelo insieme a noi a partire dalle 21.20. Pechino Express 2018 | seconda puntata: anticipazioni Pechino Express 2018, durante la seconda puntata, prenderà il via dal ...

Pechino Express 2018 seconda puntata : riassunto e eliminati : Pechino Express 2018 seconda puntata riassunto. Giovedì 27 settembre è tornato su Rai 2 l’adventure game con la settima edizione. Tra corse contro il tempo, sfide, sorprese i concorrenti sono andati alla scoperta dell’Africa tra Marocco, Tanzania e Sudafrica. Il tutto sotto la guida di Costantino della Gherardesca. Ecco di seguito tutto quello che è successo nel secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING ...

