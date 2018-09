Pechino Express 2018 | seconda tappa Concorrenti e diretta | spoiler sulla coppia

Francisco Porcella e Andrea Montovoli - I surfisti/ Inesperienza o poca determinazione? (Pechino Express 2018) : Francisco Porcella e Andrea Montovoli sono I surfisti di Pechino Express 2018. I due ragazzi non sono emersi nel corso della prima puntata: come se la caveranno questa sera, 27 settembre?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I ridanciani/ Sono la rivelazione del reality? (Pechino Express 2018) : Paola Caruso e Tommaso Zorzi Sono I ridanciani a Pechino Express: sarà sufficiente la simpatia per vincere il programma? Serviranno anche capacità d'adattamento e un po' di fortuna.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:09:00 GMT)

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale - I Promessi Sposi/ La complicità basterà? (Pechino Express 2018) : Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale sono I Promessi Sposi a Pechino Express: la complicità tra i due fidanzati è stata importante fin dalla partenza del programma di Rai Due.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Marcello Cirillo e Adriana Volpe - I Mattutini/ Favoriti per la vittoria finale? (Pechino Express 2018) : Marcello Cirillo e Adriana Volpe sono I Mattutini a Pechino Express: la grande sintonia tra i due potrebbe essere importante nella caccia a una vittoria nel programma targato Rai.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:49:00 GMT)

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti - Le signore della tv/ La coppia piace al pubblico (Pechino Express 2018) : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti sono Le signore della tv a Pechino Express 2018: la coppia ha raccolto subito un grande successo dopo la prima puntata dell'adventure game.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:40:00 GMT)

Linda Morselli e Rachele Fogar - Le Mannequin/ Rivincita dopo il rischio eliminazione? (Pechino Express 2018) : Linda Morselli e Rachele Fogar sono Le Mannequin a Pechino Express 2018: le due riusciranno a risollevarsi dopo aver rischiato l'eliminazione? Una settimana fa salvate dalla busta nera.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:20:00 GMT)

Fabrizio Colica e Tommy Kuti - gli Scoppiati/ Uniti dopo gli infortuni dei loro compagni (Pechino Express 2018) : Fabrizio Colica e Tommy Kuti sono Gli Scoppiati a Pechino Express: i due sono stati Uniti dagli incidenti dei rispettivi compagni in diversi momenti dell'adventure game.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:11:00 GMT)

Pechino Express 7 seconda puntata 27 settembre 2018 : anticipazioni e diretta : “Pechino Express - Avventura in Africa”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), torna, stasera, giovedì 27 settembre 2018, in prima serata, su Rai2. A guidare le coppie in gara, Costantino della Gherardesca. Pechino Express 2018 | anticipazioni seconda puntata Pechino Express 2018, durante la seconda puntata, prenderà il via dal “Parque Outhmane Ou Moussa” della cittadina marocchina di Midelt: ...

Costantino della Gherardesca/ “Bisogna viaggiare per conoscere il mondo e se stessi” (Pechino Express 2018) : Costantino della Gherardesca è ancora una volta il conduttore e giudice super partes di Pechino Express, in onda questa sera giovedì 27 settembre su Rai 2.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:00:00 GMT)

