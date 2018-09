Pechino Express 2018 | seconda tappa Concorrenti e diretta | emozioni nel deserto del

Pechino Express 2018 riparte dagli Scoppiati e senza eliminati : anticipazioni 27 settembre : Seconda tappa e seconda eliminazione per Pechino Express 2018? Sembra proprio di no visto che il pubblico di Rai2 sa bene che nella prima puntata non ci sono state coppie eliminate e anche oggi dovrebbe essere così, almeno secondo le ultime anticipazioni. Le coppie da 8 sono rimaste in 7: dopo gli infortuni di Claudio Colica de Le Coliche e Mirko Frezza de I Poeti, si è formato la coppia de Gli Scoppiati con Fabrizio Colica e Tommy Kuti. ...

Pechino Express 2018 seconda puntata : anticipazioni 27 settembre : Pechino Express 2018 seconda puntata anticipazioni. Stasera in tv, giovedì 27 settembre, torna su Rai 2 l’adventure game con la settima edizione. Tra corse contro il tempo, sfide, sorprese i concorrenti andranno alla scoperta dell’Africa tra Marocco, Tanzania e Sudafrica. Il tutto sotto la guida di Costantino della Gherardesca. Ecco di seguito le anticipazioni della seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING ...

Pechino Express 2018 : villaggi berberi e la Kasbah Amridil nella seconda puntata : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti seconda puntata per Pechino Express 2018. Stasera il programma prenderà il via dal “Parque Outhmane Ou Moussa” della cittadina marocchina di Midelt: qui Costantino della Gherardesca consegnerà la busta nera a I Mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo), vincitori della prima puntata. A loro la decisione di scegliere le due coppie che viaggeranno in simbiosi e che avranno a disposizione due telefoni per ...

Pechino Express 2018 - seconda tappa/ Concorrenti e diretta : spoiler sulla coppia eliminata... : Pechino Express 2018, Concorrenti e diretta seconda tappa 27 settembre: 491 chilometri in Marocco tra tradizioni e prove vantaggio per le sette coppie in gara. Chi sarà eliminato?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Francisco Porcella e Andrea Montovoli - I surfisti/ Inesperienza o poca determinazione? (Pechino Express 2018) : Francisco Porcella e Andrea Montovoli sono I surfisti di Pechino Express 2018. I due ragazzi non sono emersi nel corso della prima puntata: come se la caveranno questa sera, 27 settembre?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:17:00 GMT)

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I ridanciani/ Sono la rivelazione del reality? (Pechino Express 2018) : Paola Caruso e Tommaso Zorzi Sono I ridanciani a Pechino Express: sarà sufficiente la simpatia per vincere il programma? Serviranno anche capacità d'adattamento e un po' di fortuna.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:09:00 GMT)

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale - I Promessi Sposi/ La complicità basterà? (Pechino Express 2018) : Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale sono I Promessi Sposi a Pechino Express: la complicità tra i due fidanzati è stata importante fin dalla partenza del programma di Rai Due.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Marcello Cirillo e Adriana Volpe - I Mattutini/ Favoriti per la vittoria finale? (Pechino Express 2018) : Marcello Cirillo e Adriana Volpe sono I Mattutini a Pechino Express: la grande sintonia tra i due potrebbe essere importante nella caccia a una vittoria nel programma targato Rai.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:49:00 GMT)

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti - Le signore della tv/ La coppia piace al pubblico (Pechino Express 2018) : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti sono Le signore della tv a Pechino Express 2018: la coppia ha raccolto subito un grande successo dopo la prima puntata dell'adventure game.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:40:00 GMT)

Linda Morselli e Rachele Fogar - Le Mannequin/ Rivincita dopo il rischio eliminazione? (Pechino Express 2018) : Linda Morselli e Rachele Fogar sono Le Mannequin a Pechino Express 2018: le due riusciranno a risollevarsi dopo aver rischiato l'eliminazione? Una settimana fa salvate dalla busta nera.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:20:00 GMT)

Fabrizio Colica e Tommy Kuti - gli Scoppiati/ Uniti dopo gli infortuni dei loro compagni (Pechino Express 2018) : Fabrizio Colica e Tommy Kuti sono Gli Scoppiati a Pechino Express: i due sono stati Uniti dagli incidenti dei rispettivi compagni in diversi momenti dell'adventure game.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:11:00 GMT)

Pechino Express 7 seconda puntata 27 settembre 2018 : anticipazioni e diretta : “Pechino Express - Avventura in Africa”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), torna, stasera, giovedì 27 settembre 2018, in prima serata, su Rai2. A guidare le coppie in gara, Costantino della Gherardesca. Pechino Express 2018 | anticipazioni seconda puntata Pechino Express 2018, durante la seconda puntata, prenderà il via dal “Parque Outhmane Ou Moussa” della cittadina marocchina di Midelt: ...

#PechinoExpress 7 – Seconda puntata del 27/09/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Seconda puntata della settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La prima puntata ha totalizzato 1.911.000 spettatori e uno share del 9,92%. PECHINO ...

Costantino della Gherardesca/ “Bisogna viaggiare per conoscere il mondo e se stessi” (Pechino Express 2018) : Costantino della Gherardesca è ancora una volta il conduttore e giudice super partes di Pechino Express, in onda questa sera giovedì 27 settembre su Rai 2.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:00:00 GMT)