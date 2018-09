Pechino Express 2018 | anticipazioni seconda puntata

Pechino Express 2018 - SECONDA TAPPA/ Concorrenti e diretta : chi sarà eliminato? Viaggio nel deserto marocchino : PECHINO EXPRESS 2018, Concorrenti e diretta SECONDA TAPPA 27 settembre: 491 chilometri in Marocco tra tradizioni e prove vantaggio per le sette coppie in gara. Chi sarà eliminato?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:08:00 GMT)

Pechino Express - le anticipazioni della seconda puntata : Giovedì 27 settembre, in prima serata Rai 2, un nuovo appuntamento con l'adventure game condotto da Costantino della...

Pallavolo - Mondiale 2018 : Rai 2 si prende le Final Six (tranne la partita in contemporanea con Pechino Express) : Mondiale 2018 di Pallavolo Il PalaAlpitour di Torino accoglie la fase Finale dei Mondiale 2018 di Pallavolo maschile. Scatta la tre giorni di Final Six, in programma dal 26 al 28 settembre, con l’Italia di Gianlorenzo Blengini impegnata nel doppio confronto con Serbia e Polonia. Pallavolo, Mondiale 2018: la programmazione tv delle Final Six Rai 2 diventa sempre più il canale dei Mondiali di Pallavolo. La rete diretta da Andrea Fabiano, in ...

Pechino Express 2018 - Eleonora Brigliadori fa causa al programma per esclusione ingiusta : Eleonora Brigliadori, esclusa dall'edizione di quest'anno di Pechino Express, è intenzionata a fare causa al programma condotto da Costantino Della Gherardesca

Pechino Express 2018 - tutte le novità del gioco : Grande successo per la nuova edizione di Pechino Express 2018: ecco le novità del game show condotto da Costantino della Gherardesca su Rai2 E’ ufficialmente cominciata la settima edizione di Pechino Express, il road game di successo di Rai 2. Confermato alla conduzione Costantino della Gherardesca, a cui spetta per il sesto anno consecutivo accompagnare le otto coppie concorrenti nella lunga Avventura in Africa. Ecco tutte le novità ...

Eleonora Brigliadori ha denunciato la Rai e svela il “vero motivo” della sua esclusione da Pechino Express : Eleonora Brigliadori dopo aver visto la prima puntata del reality di Rai Due ha deciso di denunciare Magnolia e la L'articolo Eleonora Brigliadori ha denunciato la Rai e svela il “vero motivo” della sua esclusione da Pechino Express proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Paola Caruso incinta a Pechino Express : «Ho avuto problemi al colon» : Paola Caruso incinta a Pechino Express . La showgirl è in attesa del suo primo figlio, il piccolo Nicola, ma nonostante la lieta notizia, starebbe affrontando non poche difficoltà dopo la rottura con ...

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe/ Frecciatina a Pechino Express 2018? "Mi è venuto un eritema scrotale" : Sembrava che tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe fosse tornato il sereno ma è bastata una freccitina di quest'ultima a Pechino Express 2018 per riportare la guerra sui social e non solo(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Pechino Express - Adriana Volpe : frecciata a Giancarlo Magalli. Lui replica : 'Sei un'eritema scrotale' : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli , nella prima puntata di Pechino Express , andata in onda giovedì 20 settembre, si sono scambiati una serie di frecciatine da brividi. A fare la prima battuta è stata ...

“Non lo sa…”. Giancarlo Magalli umilia ancora Adriana Volpe : cosa le dice? Da non credere. Colpa di Pechino Express 2018 : Adriana Volpe oggi la vediamo sorridente e divertita in Marocco a Pechino Express 2018. Eppure questo 2018 non era iniziato sotto i migliori auspici. Lo scorso aprile, infatti, ha rischiato di morire insieme alla figlioletta. Lì, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro al mondo, ovvero le mura domestiche, si sono alzate le fiamme ed è divampato un incendio che ha rischiato di causare un’immane tragedia. Qualche settimana fa ne ha ...

Adriana Volpe fa una battuta su Magalli a Pechino Express. E lui replica su Facebook : Durante l'ultima puntata di Pechino Express alla conduttrice Adriana Volpe è scappata una battuta: "Ammazza come pesano 'ste casse...manco ci fosse dentro Magalli". Mezza giornata più tardi è arrivata la risposta di Magalli, affidata ad un post di Facebook: "Purtroppo per qualcuno l'antipatia non diminuisce allontanandosi da casa".Si riapre una polemica iniziata nel 2017, tra querele e attacchi personali. Quello tra Adriana ...

Eleonora Brigliadori fa causa a Rai e Magnolia dopo la sua esclusione a 'Pechino Express' : La trovo una posizione giusta da servizio pubblico, pro scienza in questo periodo di troppa disinformazione' ha infatti chiosato Costantino con la speranza di mettere finalmente la parola fine a ...

Pechino Express - Paola Caruso rivela il dramma : 'Gravidanza a rischio durante le riprese. Il colon...' : La gravidanza di Paola Caruso è cosa nota a tutti, specialmente per le vicende legate all'abbandono del futuro padre. L'ex bonas di Avanti un altro , parlando della sua esperienza al reality-show ...

ELEONORA BRIGLIADORI FA CAUSA ALLA RAI/ "Io - esclusa da Pechino Express perché contraria ai vaccini" : È scontro aperto tra ELEONORA BRIGLIADORI e la Rai, che la esclude da Pechino Express a seguito delle dichiarazioni su Nadia Toffa. Segue il testo completo del comunicato.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:41:00 GMT)