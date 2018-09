Passo indietro di Huawei sull’IA | sorprende il pubblico Huawei P20 Pro l’ultimo

Crollo Bitcoin - Goldman Sachs fa un Passo indietro sulle criptovalute : Continua l’annus horribilis per Bitcoin e le altre criptovalute, che in questo 2018 non sembrano in grado di proseguire con il forte trend ascendente del 2017. Le ultime notizie rivelano che Goldman Sachs, una delle principali banche d’affari al mondo, abbia rinunciato ad ogni progetto di scambio sull'”oro digitale”. Crollo criptovalute, Goldman Sachs rinuncia al Bitcoin? A lanciare l’indiscrezione – che ...

Crollo Bitcoin - Goldman Sachs fa un Passo indietro sulle criptovalute : Continua l’annus horribilis per Bitcoin e le altre criptovalute, che in questo 2018 non sembrano in grado di proseguire con il forte trend ascendente del 2017. Le ultime notizie rivelano che Goldman Sachs, una delle principali banche d’affari al mondo, abbia rinunciato ad ogni progetto di scambio sull'”oro digitale”. Crollo criptovalute, Goldman Sachs rinuncia al Bitcoin? A lanciare l’indiscrezione – che avrebbe ...

Salvini : "Passo indietro sui migranti? Ne faccio due in avanti" : "Nessun passo indietro sui migranti. Anzi ne faccio due in avanti". Il ministro dell'Interno Salvini risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento sulla richiesta del M5S di un ...

Nuovo giudice X Factor 2018/ Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento ma il Passo indietro è definitivo : Nuovo giudice X Factor 2018, chi sarà? Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento dalle accuse di Jimmy Bennett: ecco tutti i possibili nomi del talent show.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 07:01:00 GMT)

Non pretende più. M5S innesta la retromarcia su Tria : un suo Passo indietro non è all'ordine del giorno : Dopo essere passati da zero a cento nell'arco di un battito di ciglia, oggi è il giorno della grande retromarcia. Il Movimento 5 stelle ha gettato in mare una serie di messaggi in bottiglia assai distensivi, sapendo che la corrente tira verso il lido di via XX settembre. In sostanza: le dimissioni, l'abbandono, la resa di Giovanni Tria non è una variabile del grande gioco della legge di stabilità. E non lo è in nessun ...

Movimento rifugiati : Salvini faccia Passo indietro su decreto : Castel Volturno – “I discorsi di Salvini istigano l’odio. A Castel Volturno lo vediamo: gli italiani sono arrabbiati e si sfogano contro gli immigrati. Noi qui vogliamo costruire, insieme agli italiani, un futuro migliore per la nostra terra. Chiediamo al governo di aiutarci in questa battaglia”. Cosi’, all’agenzia Dire, Mamadou Kouassi del Movimento migranti e rifugiati di Caserta, si rivolge ...

Corona coinvolto in una rissa - dopo il tafferuglio Fabrizio fa un Passo indietro : “non succederà più” : Fabrizio Corona coinvolto in una rissa fuori da un ristorante milanese, l’ex re dei paparazzi si scusa pubblicamente sui social Fabrizio Corona non pare voler stare lontano dai guai. L’ex re dei paparazzi, solo qualche giorno fa, è stato coinvolto in una rissa mentre si trovava in compagnia di un capo ultrà in un ristorante milanese. Il tafferuglio è scattato dopo che un imprenditore vinicolo ha offeso Carlos Maria, figlio di ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Manuel Cortesi ad un Passo dal podio nel reining - l’Italia scivola indietro nel completo - il maltempo stravolge i programmi : Manuel Cortesi ad un passo dal podio nel reining ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). L’azzurro è rimasto a lungo nelle posizioni che assegnano le medaglie, ma proprio quando sembrava sul punto di godersi un risultato storico, è stato scavalcato da due atleti e ha chiuso al quinto posto della classifica generale, a solo mezzo punto dal bronzo. In sella a PC Sliderina For Me, Cortesi ha piazzato uno score ...

EA non farà alcun Passo indietro sulle casse premio : "agiamo nella piena legalità" : Uno degli argomenti più caldi del 2017 è stato quello relativo alle casse premio, che vede coinvolta, tra gli altri, anche Electronic Arts.Come ricorderete, il publisher fu al centro di un ciclone mediatico per il sistema di loot box in Star Wars Battlefront 2, ed è stato recentemente accusato da alcune istituzioni europee di promuovere il gioco d'azzardo attraverso i pacchetti di carte inclusi nei titoli della serie sportiva FIFA. Al netto di ...

Portogallo-Italia : Passo indietro per gli azzurri : Termina con una sconfitta la seconda partita dell'Italia nella Nations League. All'Estadio Da Luz gli azzurri, rispetto alla gara contro la Polonia, compiono un vero passo indietro su tutto. Mancini ne cambia 9 su 11 sorprendendo di fatto ogni probabile formazione comunicata in questi giorni, una rotazione degli uomini risultata eccessiva vista la pochezza vista in campo. Gli italiani non sono mai stati realmente pericolosi se non con qualche ...

Maradona : 'Quando mi drogavo era un Passo indietro - mi assumo le mie responsabilità' : Diego Maradona è stato presentato ufficialmente a Culiacan, in Messico, come tecnico del club Dorados di Sinaloa, squadra che milita nella Serie B. L'ex nazionale argentino e attaccante del Napoli ha ...

PREMIER CONTE E L'ESAME PER LA CATTEDRA DI DIRITTO PRIVATO/ Passo indietro e polemiche - addio a La Sapienza? : CONTE rinuncia a esame per CATTEDRA di DIRITTO PRIVATO: il PREMIER era "prenotato" per un colloquio all'Università La Sapienza, incompatibile con il suo attuale ruolo(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 22:15:00 GMT)