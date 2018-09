Pamela | Oseghale trasferito a Forlì

Pamela Mastropietro : 3 nigeriani a processo per spaccio di droga/ Ultime notizie - per Oseghale rito ordinario : Pamela Mastropietro: rinviati a giudizio i tre nigeriani per spaccio di droga. Innocent Oseghgale, unico accusato dell'omicidio, sarà processaro con rito ordinario.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:49:00 GMT)

Pamela - un collaboratore di giustizia smentisce Oseghale : “Mi ha confessato di averla accoltellata lui” : Mentre Innocent Oseghale continua a negare di aver ucciso la diciottenne, Pamela Mastropietro, un collaboratore di giustizia smentisce la sua versione affermando di averlo sentito ammettere di aver 'accoltellato lui' la ragazza. Le indagini sul caso che ha sconvolto Macerata sono ora ufficialmente concluse.--Un collaboratore di giustizia smentisce la versione raccontata da Innocent Oseghale: "Oseghale mi ha confidato di aver accoltellato lui ...

Pamela Mastropietro/ La madre in tv : “Vorrei la verità da Oseghale - vado avanti grazie alla fede” : Pamela Mastropietro, la madre torna a parlare in Tv a otto mesi dal terribile omicidio della 18enne. L'intervista a La vita in diretta e tutti i dubbi sul delitto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 18:19:00 GMT)

Omicidio di Pamela Mastropietro - la difesa di Oseghale rilancia. "Morta di overdose" : Macerata, 10 agosto 2018 - Nnon è dimostrato che siano state le coltellate al fegato a uccidere Pamela Mastropietro : la 18enne romana potrebbe essere morta per overdose da eroina. È questa la tesi ...

Perito smentisce Oseghale : 'Pamela non mori' di overdose' : Secondo l'esperto nominato dal Tribunale, la ragazza fu uccisa dalle coltellate al fegato infertele quando era ancora viva. Il nigeriano ha ammesso di averla fatta a pezzi ma sostiene di non averla ...

Pamela - morta per overdose a 18 anni. Oseghale confessa : «Ho fatto a pezzi il suo cadavere» : ASCOLI PICENO - Innocent Oseghale ha ammesso oggi di avere fatto a pezzi il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e smembrata a Macerata il 30 gennaio scorso. Il 29enne nigeriano,...

Oseghale : ho sezionato il corpo di Pamela ma non l'ho uccisa io : Durante un interrogatorio, il nigeriano ha ricostruito come sono andate le cose nel suo appartamento: "Pamela si è iniettata l'eroina e subito dopo si è sentita male. Ho avuto paura.Sono uscito e quando sono tornato lei era morta. Sono uscito a comprare un sacco per nascondere il corpo".