Pallanuoto | secondo turno preliminare Champions 2018-2019 | Brescia e Sport Management

(Di giovedì 27 settembre 2018) Scatteranno domani e si concluderanno domenica 30 i quattro gironi deldi qualificazione dellaLeague di: saranno impegnate le italiane. Le prime due classificate andranno al terzo ed ultimo, che vedrà quattro sfide con il doppio confronto andata e ritorno tra il 6 ed il 10 ottobre. Lasarà impegnata nel Girone D, che si giocherà a Sabadell, in Spagna, ed affronterà i padroni di casa, l’altra squadra iberica del Terrassa e i tedeschi del Potsdam. Ilinvece è inserito nel Girone E, che si giocherà ad Oradea, in Romania, ed affronterà i padroni di casa, i transalpini dello Strasburgo, ed i turchi dell’Enka. Di seguito la composizione dei gironi: Girone C: Jadran Herceg Novi (Mne), Vouliagmeni (Gre), Sintez Kazan (Rus), Corona Brasov (Rou). Girone D: Sabadell (Esp), Potsdam (Ger),...