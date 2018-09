Paesi Bassi | vuoi il porto d' armi? Dimmi la tua religione

Paesi Bassi : treno investe cargo bike - morti 4 bambini : Scontro tra un treno e una cargo bike a Oss, nella provincia del Brabante, nel sud dei Paesi Bassi: quattro bambini sono morti e una donna e una bambino sono rimasti gravemente feriti L’incidente si è verificato in un incrocio sorvegliato, e le cause non sono ancora note. Il treno era partito da Nijmegen ed era diretto a Bois-le-Duc. L'articolo Paesi Bassi: treno investe cargo bike, morti 4 bambini sembra essere il primo su Meteo Web.

Russia : ministero Esteri convoca ambasciatori Paesi Bassi e Svizzera dopo accuse di spionaggio : Nella convocazione si fa presente che alcune speculazioni di massa attraverso i media, "comprese quelle riguardanti i problemi più acuti della politica internazionale, che potrebbero causare ...

Firmati accordi per 21 mln con i Paesi Bassi in settori sanità e ambiente - : I due accordi sono stati Firmati dal ministro senegalese dell'economia, delle finanze e della …

La storia di cui si parla di più nei Paesi Bassi : Un vecchio caso di omicidio di un bambino è arrivato a una svolta grazie a un'indagine sul DNA che ha coinvolto quasi 20.000 persone The post La storia di cui si parla di più nei Paesi Bassi appeared first on Il Post.

I Paesi Bassi hanno deciso che il pastafarianesimo non è una religione : Una studentessa aveva chiesto di poter indossare uno scolapasta nella foto del suo documento, come permesso ai credenti di altre religioni The post I Paesi Bassi hanno deciso che il pastafarianesimo non è una religione appeared first on Il Post.

Torneo di Vicenza - l'Italia batte i Paesi Bassi 79-64. Candi 18 punti : Palazzetto dello Sport, via Goldoni 12 - Vicenza 3 agosto Germania - USA East Coast All Stars 77-67 Italia - Paesi Bassi 79-64 Classifica Italia 2 , 1/0, Germania 2 , 1/0, Usa East Coast All Stars 0 ,...

Paesi Bassi - Viagra sperimentato su donne in attesa : morti diversi neonati : Secondo quanto si legge sulle pagine del Guardian, nei Paesi Bassi una sperimentazione sarebbe stata bruscamente interrotta dopo aver accertato il decesso di 11 neonati in seguito ad una serie di problemi ai polmoni delle creature. Nei mesi precedenti alla notizia, decine di donne avevano usato il Viagra - un farmaco noto per risolvere problemi di disfunzione erettile - per 'dare una mano' allo sviluppo dei feti. Ma gli esperimenti degli esperti ...