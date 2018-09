Ottobre? Per Samsung è il mese della sicurezza

Quali prospettive per il turismo umbro : se ne parla all'Assemblea Federalberghi del 2 Ottobre : UMWEB, Perugia. Un bilancio della stagione turistica 2018 e una riflessione sulle prospettive future del settore, alle prese con una allarmante crescita del sommerso turistico: sono tra i temi al ...

La sanità pubblica resta senza medici - camici bianchi in sciopero ad Ottobre : Il sistema sanitario rischia di rimanere a corto di medici, ne mancheranno 7mila ogni anno: saranno soprattutto medici di...

Concorsi per avvocati a Ottobre 2018 : 12 bandi presso Comuni - Ospedali e Università : Vi sono diversi Concorsi Pubblici per avvocati con domanda a ottobre 2018, banditi da vari enti dislocati su buona parte del territorio italiano. Come vedremo, molti di questi mettono in palio dei posti con contratto a tempo indeterminato, risultando di conseguenza molto interessanti per tutti i laureati in giurisprudenza in cerca di stabilita' e certezze. Per ogni concorso riportiamo le informazioni essenziali e dove è possibile leggere il ...

Le dieci attrici da non perdere al cinema a Ottobre : La nuova stagione cinematografica è entrata nel vivo e quindi, per il mese di ottobre, sono previste numerose e gustose uscite. Tra film molto attesi e altri tutti da scoprire, ci sarà modo di farsi conquistare anche da vari ruoli femminili interpretati da attrici (più o meno conosciute) che rappresentano un perfetto mix tra talento e fascino. Ecco quali non perdere assolutamente: Paula Beer in Opera senza autore di Florian Henckel von ...

Tortél Dóls : appuntamento a Colorno per il 14 Ottobre - : ... oppure divertirsi in via Mazzini, trasformata per un giorno in "Tortellandia": il regno dei giochi antichi, narrazioni e spettacoli teatrali per i più piccoli. In piazza Garibaldi i più grandi ...

Concorsi per avvocati a Ottobre 2018 : 12 bandi presso Comuni - Ospedali e Università : Vi sono diversi Concorsi pubblici per avvocati con domanda a ottobre 2018, banditi da vari enti dislocati su buona parte del territorio italiano. Come vedremo, molti di questi mettono in palio dei posti con contratto a tempo indeterminato, risultando di conseguenza molto interessanti per tutti i laureati in giurisprudenza in cerca di stabilità e certezze. Per ogni concorso riportiamo le informazioni essenziali e dove è possibile leggere il bando ...

1° Rally Castelli Piacentini : tutto pronto per l’evento del 6 e 7 Ottobre : Il 6 e 7 ottobre andrà in scena il 1° Rally Castelli Piacentini, tutti i dettagli dell’evento che si disputerà a Pianello Val Tidone Ultimi giorni di iscrizioni aperte (chiusura il 28 settembre) al 1° Rally Castelli Piacentini, previsto a Pianello Val Tidone (Piacenza) il 6 e 7 ottobre. ProsEvent, che cura la parte organizzativa dell’evento, propone la formula “RallyDay”, vale a dire due distinte prove speciali da correre tre ...

Milano. Area C : dal 1° Ottobre nuove regole per i veicoli merci pesanti : Novità importanti in vista per i milanesi in fatto di mobilità urbana. Dal prossimo 1° ottobre saranno applicate alcune modifiche

Al Mercato Coperto Cesena : pronti alla riapertura il 5 Ottobre : ... e la scuola di cucina Cooking Passion di Monia Amadori i cui spazi, oltre che per i corsi ai fornelli, saranno utilizzati per eventi, spettacoli, esposizioni e iniziative speciali. Audit cittadini ...

Windows 10 October 2018 Update : data di pubblicazione fissata per il 2 Ottobre? : Cominciano a emergere le prime informazioni ufficiose riguardo October 2018 Update, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10 atteso da milioni di utenti. Stando ad alcune indiscrezioni provenienti comunque da fonti autorevoli sembra che la build RTM (ready to manufacture), ovvero quella scelta da Microsoft per distribuire il major Update, sia la 17763 sbarcata circa una settimana fa nel Fast Ring. Di conseguenza, questa verrà prima ...

Smog : a Verona dal 1 Ottobre scatta il blocco per i veicoli euro 3 diesel (2) : (AdnKronos) - Come deciso dalla Giunta, sono previste deroghe per coloro che hanno un Isee pari o inferiore a 16.700 euro (certificazione da tenere sempre in macchina), per le persone con più di 70 anni, i portatori di handicap, per quanti non possono recarsi a lavoro con mezzi pubblici e per i veic

Smog : a Verona dal 1 Ottobre scatta il blocco per i veicoli euro 3 diesel : Verona, 26 set. (AdnKronos) - Dal primo ottobre scatta il divieto di circolazione, su tutto il territorio comunale, per i veicoli euro 3 alimentati a diesel. La limitazione del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, senza finestre intermedie, fino al 31 marzo 2019. La

Smog - Verona : dal 1° Ottobre scatta il blocco per i veicoli Euro 3 diesel : Divieto di circolazione, dal 1° ottobre, su tutto il territorio comunale di Verona, per i veicoli Euro 3 alimentati a diesel: la limitazione del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, senza finestre intermedie, fino al 31 marzo 2019. La disposizione si aggiunge al blocco, già in vigore dagli anni scorsi, dei mezzi Euro 0-1-2 diesel; Euro 0-1 benzina; motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° ...

Verità e giustizia per Giulio Regeni : il 3 Ottobre a Roma si ribadisce l'appello : Dall'istante che Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, pronunciò il suo atto d'accusa nei confronti di coloro che avevano riversato su suo figlio "tutto il male del mondo", la consapevolezza che dietro la fine del 28enne di Fiumicello ci fossero i servizi segreti egiziani ha unito un immenso, variegato "popolo giallo". Un popolo che il 3 ottobre si ritroverà al Teatro India a Roma, alle 20,30, per un tributo al giovane ...