Orlando Bloom e Katy Perry | l’amore è di nuovo ufficiale e reale

Katy Perry e Orlando Bloom : il primo red carpet dopo essere tornati insieme : Belli e innamorati The post Katy Perry e Orlando Bloom: il primo red carpet dopo essere tornati insieme appeared first on News Mtv Italia.

Orlando Bloom interrompe il suo spettacolo teatrale per sgridare un persona nel pubblico : "Metti via l'iPad" The post Orlando Bloom interrompe il suo spettacolo teatrale per sgridare un persona nel pubblico appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry torna sul famoso nudo di Orlando Bloom in Sardegna e spiega perché si era spogliato : Ehm ehm The post Katy Perry torna sul famoso nudo di Orlando Bloom in Sardegna e spiega perché si era spogliato appeared first on News Mtv Italia.

Orlando Bloom - presto un figlio da Katy Perry? : Sarà che il ritrovato amore con Katy Perry procede a gonfie vele, sarà che con Flynn, avuto da Miranda Kerr, il rapporto è speciale, certo è che Orlando Bloom adora essere padre e non gli dispiacerebbe allargare la famiglia. La rivelazione, su Instagram, tramite la funzione «Ask Me Anything», che permette ai follower di chiedere qualsiasi cosa. Chissà se la cantante, che da pochi mesi è tornata al suo fianco, è dello stesso avviso. I due, come ...